"Kunden brauchen heute Lösungen und nicht nur reine Produkte"

Göppingen. – Am Firmensitz des Brech- und Siebanlagenherstellers Kleemann in Göppingen ist derzeit vieles in Bewegung. Aufgrund des anhaltenden Wachstums in den vergangenen Jahren befindet sich der Produktionsstandort östlich von Stuttgart kontinuierlich im Ausbau. Vor Ort sprach ABZ-Chefredakteur Robert Bachmann mit den Geschäftsführern Dr. Rüdiger Kaub und Dr. Volker Nilles über die aktuelle Geschäftsentwicklung bei Kleemann und die Messepräsentation des Unternehmens auf der anstehenden steinexpo. Geht man heute über das weitläufige Produktionsgelände der Kleemann GmbH in Göppingen, deutet wenig darauf hin, dass es sich hierbei um ein nunmehr 160 Jahre altes Urgestein der deutschen Baumaschinenindustrie handelt. Kein Staub, kein Rost und keine überholungsbedürftigen Arbeitsprozesse trüben das Bild der hochmodernen Fertigung, in der Arbeitskomfort und Arbeitseffizienz scheinbar nahtlos ineinander gehen. Auf vier Produktionslinien werden Brech- und Siebanlagen für den gesamten Weltmarkt in Serie gefertigt – immer aber mit der Option, die Anlagen flexibel an die individuellen Anforderungen der Kunden anzupassen. Alle dafür erforderlichen Bauteile lagern direkt an den jeweiligen Arbeitsstationen. Sämtliche Werkzeuge, Laserschnitt- und Schweißroboter sind auf dem aktuellen Stand der Technik.



Einen nicht unwesentlichen Anteil an den hervorragenden Voraussetzungen, unter denen die rd. 500 Mitarbeiter heute bei Kleemann arbeiten, hat die Konzernmutter Wirtgen Group. Vor der Übernahme durch die Unternehmensgruppe 2006 hatte sich Kleemann auf den Nischenmarkt der raupenmobilen Aufbereitungsanlagen spezialisiert – "vorwiegend Sonderanlagen mit Stückzahlen von etwa 50 im Jahr", wie Dr. Rüdiger Kaub, kaufmännischer Geschäftsführer bei Kleemann, in einem früheren Gespräch mit der ABZ erklärte. Seit 2006 konzentriert man sich in Göppingen zunehmend auf Serienprodukte für den internationalen Markt. Heute verkauft Kleemann nach eigenen Angaben rd. 600 Maschinen im Jahr.



"Mit dieser Strategie fahren wir seit Jahren sehr gut", erklärte Dr. Kaub im Gespräch mit der ABZ. Bereits 2015 konnte Kleemann seinen Umsatz um etwa 20 % erhöhen. "Mit rd. 220 Mio. Euro Umsatz konnten wir dieses Ergebnis 2016 noch einmal steigern. Dieser Trend setzt sich fort. Auch für das aktuelle Geschäftsjahr haben wir uns wieder ehrgeizige Zielvorgaben gesetzt und sind guter Dinge, diese auch erreichen zu können." Mittelfristig werde ein Umsatz von 400 Mio. Euro angestrebt.



Für das aktuelle Geschäftsjahr sei man derzeit noch etwas hinter Plan, so Dr. Kaub. Die Zeichen stünden jedoch sehr gut. Dafür spreche die allgemein gute Stimmung in den für Kleemann relevanten Industrien Gewinnung und Baustoffrecycling. Vor allem die Wiederaufbereitung von Baustoffen sei zunehmend im Kommen, was sich natürlich in der Nachfrage mobiler Aufbereitungsanlagen bemerkbar mache. Ohnehin wachse der Markt für mobile Anlagen zunehmend, so Kaub. "Kaum ein Gewinnungsbetrieb erhält heute noch die Lizenz, über 15 bis 30 Jahre in einem Steinbruch aktiv zu sein. Ein entsprechend hohes Maß an Flexibilität und Mobilität wird heute von den Anlagen und ihren Betreibern gefordert." "Hinzu kommt, dass die i. d. R. kompakteren mobilen Aufbereitungsanlagen zunehmend leistungsstärker werden und damit Arbeiten übernehmen können, die früher einmal stationären Anlagen vorbehalten waren", ergänzte Dr. Volker Nilles, technischer Geschäftsführer bei Kleemann.