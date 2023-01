Laut Hersteller ein echtes Powerpaket: das Modell SQ 60 mit Powertilt, flexibel und leistungsstark. Foto: Lehnhoff

Der symmetrische Schnellwechsler vom Typ SQ 60 von Lehnhoff verwandelt laut Hersteller jeden Bagger zu echten Geräteträgern. Schnellwechsler helfen, Bagger vielseitiger einzusetzen und zudem wertvolle Arbeitszeit beim Werkzeugwechseln zu sparen.



Alle Lehnhoff-SQ-Schnellwechsler basieren nach Unternehmensangaben auf dem internationalen S-Standard. So auch der kleinste der Serie, der SQ 60 für die Baggerklasse von 8 bis 18 t. Das bedeutet, dass er durch seine kompakte Bauart besonders robust ist. Doch Lehnhoff geht nach eigenen Angaben noch einen Schritt weiter: Neben den Aufnahmewellen ist zudem der zentrale Ventilblock symmetrisch aufgebaut. So können selbst vollhydraulische Anbaugeräte um 180° gedreht aufgenommen werden. Schwenk- und Brecherlöffel können so zum Beispiel einfach als Hochlöffel eingesetzt werden.

Entscheidet man sich für die Kombination SQ 60 mit Powertilt-Schwenkmotor, erlangt der Bagger eine Flexibilität, die an 90 % der Flexibilität eines Tiltrotators heranreicht. Gerade Kompakt- und Mobilbagger mit dreiteiligen Ausleger (TAB) profitieren von der gewonnenen Gelenkigkeit. Vor allem in der Enge mancher städtischen Baustelle, zwischen Gebäuden und städtischer Bepflanzung, kann so effizient gearbeitet werden.

An einem Mobilbagger mit Lehnhoff SQ 60 und Powertilt lässt sich die Einsatzstärke am deutlichsten spüren: Selbst bei beengten Arbeiten ganz nah am Bagger oder Gebäudewänden zeigt die Kombination ihre volle Stärke und Flexibilität. Fahrbahnsperrungen lassen sich so auf ein Minimum reduzieren.