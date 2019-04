Ahrensburg (ABZ). – Schnell, vielseitig und kabellos. Diese Attribute kennzeichnen den neuen KMR 2-Gang-Akku-Streifenschrauber 3371. Damit erweitert der Systemanbieter für magazinierte Schraubtechnik das bereits umfangreiche Sortiment von kabelgebundenen und kabellosen Rund- und Streifenschraubern für den Trockenbau. Dank der Zwei-Gang-Technik können mit dem KMR Streifenschrauber mit idealer Einschraubgeschwindigkeit Schrauben in Holzwerkstoff-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall eingedreht werden. Ohne den abnehmbaren Schraubaufsatz kann das Gerät als Akku-Schrauber genutzt werden. Im Trockenbau ist Effizienz und Präzision gefragt. Mit einem Streifenschrauber lassen sich in vergleichbarer Zeit bis zu sechs Mal mehr Schrauben als mit einem herkömmlichen Trockenbauschrauber setzen. Die magazinierten Schrauben lassen sich seriell schnell und präzise eindrehen. Ist bei einer Unterkonstruktion aus Holz eine geringere Eindrehgeschwindigkeit zu empfehlen, so ist bei Metallunterkonstruktionen eine deutlich höhere notwendig. Deshalb bietet KMR nun einen Akku-Streifenschrauber mit zwei Gängen an. Damit kann ohne Gerätewechsel effizient gearbeitet werden.

Neben der Schnelligkeit ist die Präzision der Verschraubung sehr wichtig, da die Nacharbeit bei nicht bündig gesetzten Schrauben sehr zeit- und kostenaufwendig ist. Beim neuen KMR 2-Gang-Akku-Streifenschrauber kann die Einschraubtiefe und die Schraubenlänge exakt und werkzeuglos fein justiert werden.

Die in Jahrzehnten entwickelte Kompetenz von KMR beim magazinierten Schrauben wird bei weiteren durchdachten Detaillösungen deutlich. Die Schraubnase aus weichem Kunststoff vermeidet beim Aufsetzen des Streifenschraubers ein unbeabsichtigtes Abrutschen und Beschädigen der Oberfläche. Die gegurteten Schrauben werden zudem im Zusatzhandgriff geführt. Dies vermeidet unbeabsichtigte Beschädigungen durch den Schraubengurt und garantiert eine sichere Zuführung der Schrauben. Sollte eine Schraube nicht eingedreht worden sein, kann über einen Druckkopf die Gurtführung entriegelt und der Gurt manuell zurückgezogen werden. Der Schraubaufsatz des KMR 2-Gang-Akku-Streifenschraubers lässt sich mit dem Schnellverschluss sehr einfach auf- und absetzen. Damit bietet das Gerät die gewohnte Flexibilität eines Akku-Schraubers.

Das geringe Gewicht (2,3 kg mit Akku) und die ergonomische Griffanordnung des Gerätes erleichtern das serielle Schrauben – auch bei Überkopfarbeiten. Der Schraubvorsatz aus hochwertigem Aluminium ist nicht nur robust, sondern ermöglicht wegen des geringen Gewichtes vor allem eine kraftschonende Gewichtsbalance. Die konstruktionsbedingte Kopflastigkeit von Streifenschraubern ist stark minimiert.

Der KMR 2-Gang-Akku-Streifenschrauber 3371 wird von einem leistungsstarken 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 4 Ah Kapazität versorgt. Mit einer Akkuladung können damit mit einem maximalen Drehmoment von 14 Nm bis zu 600 Schrauben Holz in Holz und mit einem maximalen Drehmoment von 10 Nm bis zu 1.000 Schrauben Gipskarton in Metall eingedreht wer-den. Die Akkukapazität wird mit einer LED-Anzeige dargestellt. Mit dem mitgelieferten Akku-Schnellladegerät ist der Akku binnen 60 min aufgeladen.

KMR bietet den 2-Gang-Akku-Streifenschrauber 3371 als Komplettset im Transportkoffer an. Dieses enthält zudem neben dem Akku-Schrauber und dem Streifenaufsatz zwei Akkupacks, Schnellladegerät, Schnellspann-Bithalter und einen praktischen Gürtelclip. Mit dem neuen KMR 2-Gang-Akku-Streifenschrauber 3371 können magazinierte Schrauben mit Durchmessern von 3,9 mm und einer Länge von 25 bis 55 mm verarbeitet werden. KMR bietet dazu exakt für den Schraubvor-satz abgestimmte kunststoffgegurtete Schnellbauschrauben mit Feingewinde für Metallunterkonstruktionen, mit Grobgewinde für Holzunterkonstruktionen und spezielle Schrauben für Gipsfaserplatten an.

KMR stellt sich auf der Bau 2019 in Halle A6 am Stand 530 vor.