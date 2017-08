Akustik messen per App

Iphofen (ABZ). – Die erweiterte Knauf Akustik App TOPview bietet jetzt noch mehr Nutzen: Ab sofort lässt sich die Nachhallzeit eines beliebigen Raumes ganz einfach mit Smartphone und Tablet messen. Anschließend können direkt die notwendigen akustischen Maßnahmen angezeigt werden.



Knauf hat die innovative Akustik App TOPview entwickelt, um per Smartphone und Virtual Reality Brille Raumakustik und deren Verbesserung durch gezielte Maßnahmen virtuell erlebbar zu machen. Dafür wurde die App Ende 2016 bereits mit dem „Best of Swiss App Award“ in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.



Jetzt hat Knauf seine smarte App um ein neues und besonders hilfreiches Feature erweitert und so die Funktionalität noch attraktiver gemacht. Mit der neuen Funktion „Akustik messen“ kann die Nachhallzeit eines beliebigen Raumes gemessen werden. Anschließend ermittelt die App automatisch die jeweils passende akustische Maßnahme, mit der die Vorgaben laut DIN erfüllt werden. So lässt sich auf Anhieb ablesen, ob sich eine akustisch wirksame Aus- oder Nachrüstung lohnt und welcher Spielraum in Bezug auf die benötigte Fläche, die Produktauswahl und das Design zur Verfügung steht. Knauf TOPview schlägt dabei konkrete Produkte vor und gibt an, welche Fläche mit den jeweiligen Platten oder Akustikelementen belegt werden muss.



Obendrein wurde TOPview auch noch ein Schallpegelmesser spendiert. Damit kann die aktuelle Lautstärke in einem Raum in Dezibel gemessen werden. Die bisherige VR-Funktionalität „Akustik erleben“, mit der sich die akustische Wirksamkeit bestimmter Knauf Deckenkonstruktionen in unterschiedlichen Räumen eindrucksvoll erleben lässt, bleibt selbstverständlich erhalten.



Die neue Version der App steht ab sofort im Apple App Store oder im Google Play Store für alle iOS- und Android- Geräte zur Verfügung. Ist TOPview bereits installiert, kommt die Funktion Akustik messen automatisch per Update auf das Gerät.