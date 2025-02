Im Vertrieb von Knauf Ceiling Solutions, einem Hersteller von Deckenlösungen, kamen vor Kurzem Frank Plogstert, Stefan Blöchl und Mladen Kolundzija in neue Positionen.

Frank Plogstert, National Sales Manager Deutschland, hat zusätzlich die Verkaufsleitung in Österreich übernommen. Er soll die Verkaufsstrategien in dem Land weiterentwickeln und die Marktpräsenz ausbauen. Stefan Blöchl ist neuer Leiter des Vertriebsinnendienstes für die Region Deutschland, Österreich, Adriatics. Mladen Kolundzija hat als Nachfolger von Norbert Schiffauer nun die Position des Area Sales Managers Österreich OST inne. Laut Knauf war Kolundzija zuvor in verschiedenen Positionen im spezialisierten Baustofffachhandel tätig und ist ein ausgewiesener Kenner der Branche. Er berichtet direkt an Frank Plogstert.