Westerheim (ABZ). – Kneer-Südfenster stellt auf der BAU wieder zahlreiche Produktneuheiten vor. Der Komplettanbieter von Fenstern und Haustüren mit Sitz in Westerheim und Schnelldorf präsentiert in Halle B4, Stand 309, aktuelle Trends, ansprechendes Design, neue Farben und intelligente Technik bei Fenstern und Haustüren. Schlanke Hebe-Schiebe-Türen und Pfosten-Riegel-Fassaden runden das Portfolio ab.

Für die Besucher gibt es bei Kneer-Südfenster nach Herstellerangaben eine Fülle an Neuheiten zu entdecken – nach mehr als dreijähriger Pause erstmals wieder live vor Ort – geradlinig, flexibel und mit hoher Funktionalität. Der rundum offene und weitläufige Messestand orientiert sich am Wohntrend im skandinavischen Stil. Die Neuheiten werden dort auch per Video zu sehen sein, so dass allen Besuchern auf jeden Fall ein spannendes Messeerlebnis geboten wird.



Kneer-Südfenster kommt dem Trend zu natürlich matten Holzoberflächen bei Aluminium-Holz-Fenstern mit einer neuen Farbkarte entgegen. Eine innovative Deckbeschichtung bringt die Maserung der edlen Holzoberflächen unverfälscht zur Geltung und lässt sie dank spezieller Pigmentierung wie unlackiert erscheinen. Das Holz sieht dabei nicht nur unbehandelt aus, es fühlt sich auch so an.

Insgesamt 16 Farbmuster umfasst die neue Farbkarte für Aluminium-Holz-Fenster von Kneer-Südfenster, so lässt sich das Fenster auf die Einrichtung abstimmen.

Ein Favorit bei Architekten und Designern ist nach Unternehmensangaben derzeit Schwarz matt. Gefragte Farben sind aber auch Weiß matt bis hin zu matten Grau- und Blautönen, die die Holzoberflächen natürlich schön zur Geltung bringen.

Transparente Oberflächen lassen sich auch auf dunklen Hölzern realisieren, passend zu den aktuellen Möbeltrends. Dabei ist die wasserbasierte Holzlasur licht- und chemikalienbeständig bei guter Kratzfestigkeit, hoher Blockfestigkeit und ungetrübter Transparenz. Bei einer neuen Aluminium-Holz-Haustür von Kneer-Südfenster trifft puristisch-elegantes Design auf Komfort und Exklusivität.

Der Hersteller hat sie zur "Haustür des Jahres" gekürt und stellt die Aluminium-Holz-Haustür mit ihrer neuartigen Eloxal-Oberfläche erstmals auf dem Messestand vor. Die Vorteile von Holz im Innenbereich und Aluminium im Außenbereich ergänzen sich perfekt. Durch die Veredelung der Aluminium-Oberfläche wird eine außergewöhnlich hohe Witterungsbeständigkeit erreicht.

Ein Wohnerlebnis der Extraklasse bietet nach Unternehmensangaben die raumhohe Hebe-Schiebe-Tür von Kneer-Südfenster. Maximale Glasflächen bringen viel Licht in den Raum. Außerdem werden auf dem Messestand von Kneer-Südfenster die Neuheiten zu sehen sein, die das Unternehmen zuletzt erfolgreich in den Markt eingeführt hat, darunter großformatige Festverglasungen, ein Sitzfenster in Aluminium-Holz sowie Fenstervarianten in unterschiedlichen Stilen.