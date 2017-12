Friedrich Kahmann, Produktmanager bei Mücher (v. l.), Geschäftsführer Michael Paeffgen und René Bunsen, Technische Leitung bei Mücher, gewährten einen Einblick in die Produktion am Standort in Frechen.

Frechen. – Die Mücher Dichtungen GmbH & Co. KG mit Sitz im nordrhein-westfälischen Frechen stellt seit mehr als 60 Jahren Kupplungen und Dichtungen für alle Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik her. Bei einer Pressekonferenz nutzte der Geschäftsführer Michael Paeffgen die Gelegenheit, um über die Entwicklung des Unternehmens, die Marktveränderungen sowie einen Großauftrag der Messe München zu sprechen. Im Jahr 1955 als Hermann Mücher GmbH aus der Wiege gehoben, agiert das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen heute als Mücher Dichtungen am Markt. Angeschlossen ist der Dichtungsspezialist als Gesellschafter an das amerikanische Familienunternehmen "Garret Plumbing", welches die Mehrheiten in der Hand hält. Neben dem Werk am Hauptsitz in Frechen, wo der Großteil der Produkte des Unternehmens hergestellt wird, existiert noch ein weiteres Werk im britischen Sheffield. Dort produziert das Mücher-Tochterunternehmen Mission Rubber Ltd. für den dortigen Markt.



Während sich Müchers Umsatz in den USA zu 80 % aus der Sparte Haustechnik generiert, liegt der Fokus in Deutschland und Frechen klar auf dem Tiefbau. Bis zu 90 % mache dieser Bereich aus, so Mücher-Geschäftsführer Michael Paeffgen. "Das Tiefbau-Geschäft bei Mücher ist in diesem Jahr weiter gewachsen. Das hat dazu geführt, dass wir das ganze Jahr über eine sehr gute Beschäftigungslage und hohe Auslieferungszahlen hatten." Auch in den Wintermonaten werde die Produktion ausgelastet sein. Insbesondere für den Bereich Reparatur/Sanierung sieht Paeffgen noch eine weitere Entwicklung nach oben. "Der Sanierungsbedarf im Tiefbau steigt hier zu Lande von Jahr zu Jahr; sowohl für die offene, als auch die geschlossene Sanierung." Doch auch wenn die Kernkompetenz im Tiefbau liege, entwickelten sich die nach und nach hinzugekommenen Sparten Industrie-, Gebäude- und Haustechnik durchaus positiv.



Da das Unternehmen bereits seit 62 Jahren Kupplungen und Dichtungen für alle Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik herstellt, habe man über Jahrzehnte hinweg nicht nur Expertise, sondern auch ein breites Sortiment entwickeln können, das nahezu für jede Anschlusssituation eine zuverlässige, dichte und normgerechte Verbindung biete. Das sei auch deshalb möglich gewesen, weil man stets eng mit den Rohrherstellern technisch zusammengearbeitet habe, wie Paeffgen betonte. Er sieht Mücher als "Problemlöser" für unterschiedliche Anbieter an. Immer dann, wenn zwei Rohre mit unterschiedlichen Außendurchmessern oder Werkstoffen – z. B. Steinzeug- oder Betonrohre – verbunden werden müssen, können Mücher Produkte zum Einsatz kommen. "Wir sind eine Art Zwischenmann und treten direkt mit den jeweiligen Baustellen in Kontakt", so der gelernte Wirtschaftsingenieur. "Bei uns muss jeder Mitarbeiter mit offenen Ohren und Augen durch den Tag gehen und versuchen eine Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Wer einen Anruf von einer Baustelle entgegennimmt, bleibt dann auch der Ansprechpartner. Unser Service hebt uns von anderen ab."