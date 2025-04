Almere/Niederlande (ABZ). – Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (KCME), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Japan, hat sich auf den Vertrieb und Service von Kettenbaggern spezialisiert.

Olivier Rasmont ist General Manager Product Marketing bei Kobelco Construction Machinery Europe BV. Foto: KobeLco

Zur bauma 2025 kündigt der Hersteller die Einführung von K-EYE PRO an, einer laut eigener Aussage hochmodernen Antikollisionstechnologie, die Sicherheitsstandards auf Baustellen und in Industriebetrieben deutlich erhöhen soll. Das System, dessen Markteinführung in Japan für April 2024 erfolgte, repräsentiere einen signifikanten Fortschritt in der Arbeitsplatzsicherheit, da es Menschen in Gefahrenbereichen um und an der Maschine präzise erkenne und proaktiv Unfälle vermeide.

K-EYE PRO verbindet laut Entwicklern KI-Technologie mit fortschrittlichen Kamerasystemen, um akkurat zwischen Menschen und Objekten zu unterscheiden, wobei die Identifizierung über drei hochpräzise Kameras erfolgt. Wird ein Mensch in der Nähe der Maschine erkannt, soll das System unverzüglich optische und akustische Warnungen auslösen, um den Maschinenführer und die gefährdete Person zu alarmieren. Zur weiteren Risikominimierung werden die Geschwindigkeit der Schwenk- und Fahrbewegungen der Maschine automatisch reduziert – falls notwendig kommt die Maschine vollständig zum Stillstand, heißt es. Diese automatischen Sicherheitsmaßnahmen werden durch Echtzeitwarnungen ergänzt, die eine erhöhte Aufmerksamkeit aller in der Nähe der Maschine arbeitenden Personen sicherstellen soll. "Bei Kobelco hat Sicherheit oberste Priorität, und das K-EYE PRO-System ist ein Beweis für unser Engagement bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die Arbeiter schützen und die betriebliche Effizienz verbessern", so Olivier Rasmont, General Manager Product Marketing bei Kobelco Construction Machinery Europe BV.

"Diese Technologie spiegelt unsere Vision von einem sichereren, produktiveren Arbeitsplatz wider, an dem Unfälle proaktiv vermieden werden." Die Einführung des K-EYE PRO in Japan im April 2024 setzte nach Ansicht von Experten neue Sicherheitsstandards in der Branche und diente als Referenz für zukünftige Antikollisionstechnologien. Kobelco unterstreicht damit laut eigener Einschätzung seine Führungsposition bei der Verbindung von Innovation und Sicherheit, um den steigenden Anforderungen in den Bau- und Industriesektoren zu entsprechen. Kobelco ist auf der bauma an Stand FN1016/1 zu finden.