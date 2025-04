Almere/Niederlande (ABZ). – Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (KCME), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Japan, hat sich laut eigener Aussage auf den Vertrieb und Service von Kettenbaggern, Abbruchbaggern und Raupenkranen spezialisiert.

Der Prototyp Kobelco SK90SRXe ist einer von zwei batterie-elektrischen Baggern, die der japanische Hersteller auf der bauma präsentiert. Foto: Kobelco

In diesem Jahr nutzt der Hersteller seinen bauma-Auftritt eigenen Angaben zufolge zur Präsentation zukunftsweisender Technologien, die sich durch besondere Nachhaltigkeit auszeichnen. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen ist Kobelco bestrebt, umweltfreundliche Lösungen anzubieten, um den Anforderungen einer sich verändernden Welt gerecht zu werden, heißt es. Die Messebesucher sollen, so das Unternehmen, die grünen Technologien aus erster Hand erleben, mit denen Kobelco einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und damit zum nachhaltigen Fortschritt in der Bauindustrie leiste.

Auf der bauma 2025 wird Kobelco erstmals einen eigenen Pavillon für seine breite Palette an grünen Lösungen einrichten. Die Besucher sollen so einen exklusiven Einblick in zukunftsweisende Technologien erhalten – von batterie-elektrischen über wasserstoff-betriebene Maschinen bis hin zu HVO-fähigen Baggern.

Kobelco stellt auf der bauma 2025 zwei neue batterie-elektrische Bagger erstmals der Weltöffentlichkeit vor. Die Modelle kombinieren die bekannte Zuverlässigkeit und Leistung von Kobelco-Maschinen mit der emissionsfreien Antriebstechnologie und sollen einen direkten Beitrag zu saubereren, leiseren und insgesamt nachhaltigeren Baustellen leisten, so der Hersteller.

Ein echtes Highlight im Kobelco-Pavillon setze die Vorstellung eines Elektrobaggers mit Wasserstoff-Brennstoffzelle, der einen signifikanten Innovationsschub für die Branche bringen soll. Auch diese Technologie sei für einen emissionsfreien Betrieb entwickelt worden und stelle einen bedeutenden Schritt in Richtung Kohlenstoff-Neutralität bei schweren Baumaschinen dar.

Eine weitere "grüne Lösung" ist der mögliche Einsatz von HVO-Kraftstoffen aus hydrierten Pflanzenölen in allen Kobelco-Maschinen. Betreiber sollen dadurch unmittelbar erneuerbare Energiequellen nutzen können, was zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks beitrage und einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leiste. "Wir bei Kobelco glauben, dass es unsere Verantwortung ist, die Bauindustrie in eine grünere Zukunft zu führen", sagt Olivier Rasmont, General Manager Product Engineering and Marketing von Kobelco Construction Machinery Europe B.V.

"Unser Auftritt auf der bauma 2025 gibt uns Gelegenheit, unsere Spitzentechnologien zu präsentieren und zu zeigen, wie Kobelco Nachhaltigkeit durch Innovation vorantreibt. Von bahnbrechenden kraftstoffsparenden Lösungen bis hin zur Entwicklung unseres ersten Elektrobaggers – unser Engagement für umweltfreundliche Maschinen ist tief in unserer Tradition verwurzelt. Wir arbeiten schon seit Jahren daran – es liegt in unserer DNA. Mit unseren neuen Produktgenerationen freuen wir uns darauf, diese Fortschritte mit der Welt zu teilen."Kobelco lädt laut eigener Aussage alle Besucher ein, die Zukunft des Bauens am Stand FN1016/1 zu erleben, wo seine neuesten Produkte und Technologien ausgestellt werden.