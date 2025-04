Almere/Niederlande (ABZ). – Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (KCME), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Japan, ist auf den Vertrieb und Service von Kettenbaggern, Abbruchbaggern und Raupenkranen spezialisiert.

K-Load soll Arbeitsabläufe entscheidend rationalisieren sowie die Produktivität maximieren. Foto: Kobelco

Zur bauma 2025 kündigt das Unternehmen die Premiere seiner laut eigener Aussage innovativen K-Load-Technologie an, die auf der Messe an einem Kobelco SK350NLC-11E gezeigt wird. K-Load soll Arbeitsabläufe entscheidend rationalisieren sowie die Produktivität maximieren und damit einen neuen Maßstab für Effizienz in der Bauindustrie setzen. Die Echtzeit-Wiegefunktion soll den Baggerführern eine präzise Beladung von Lkw ohne das Risiko von Über- oder Unterladungen ermöglichen.

Dies gewährleistet, dass Lkw gleich beim ersten Mal richtig beladen werden – zeitaufwändige Nachjustierungen nach dem Wiegen werden vermieden, so der Hersteller. Durch die Rationalisierung des gesamten Prozesses steigere K-Load die Gesamteffizienz der Arbeit, reduziere Stillstand und senke die Betriebskosten erheblich. Unternehmen sollen von schnelleren Durchlaufzeiten, verbesserter Baustellensicherheit und optimierter Ressourcennutzung profitieren, was K-Load zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Bauprojekt machen soll.

Automatisches Wiegen ohne Unterbrechung: Baggerführer sollen jetzt während der Aushub- und Ladevorgänge nahtlos und ohne Unterbrechung Material wiegen und so einen kontinuierlichen Arbeitsablauf sicherstellen können. Echtzeit-Anzeige auf dem Monitor: Durch die Echtzeitanzeige des Gewichts auf dem Monitor in der Kabine haben Baggerführer sofortigen Zugriff auf wichtige Ladedaten.

Benutzerfreundliches Interface: Die intuitive und leicht verständliche Bildschirmanzeige führt den Bediener durch das System und sichert die effektive Nutzung, heißt es. K-Load biete über das Bildschirm-Menü eine schnelle und problemlose Kalibrierung, die jederzeit präzise Ergebnisse gewährleiste. Olivier Rasmont, General Manager Product Marketing bei Kobelco Construction Machinery Europe BV hebt hervor: "Die Präsentation von K-Load im Kobelco SK350NLC-11E auf der bauma unterstreicht unser Bestreben, Kunden mit fortschrittlichen Lösungen für die Herausforderungen im modernen Bauwesen auszustatten. Mit K-Load bewältigen Baggerführer und Bauunternehmer anspruchsvolle Aufgaben und verbessern gleichzeitig ihre Produktivität auf der Baustelle kontinuierlich." Kobelco ist an Stand FN1016/1 zu finden.