Nicht nur in Naturstein sondern auch im Recycling gilt das Rubble-Masters-Flaggschiff des Typs RM120X als Garant für höchsten Durchsatz und höchste Effizienz, versichert das Unternehmen Kölsch. Der Prallbrecher lässt die Wahl zwischen Diesel-Direktantrieb und einer Hybrid-Variante. Mit dieser Option kommt nun auch die brandneue Ausführung der Bezeichnung RM100GO! auf den Markt. Foto: Kölsch

Dennoch freut sich das Kölsch-Team auf die Teilnahme an der RecyclingAKTIV, der bauma-Messestand ist ebenfalls gebucht. "Wir wollen ein persönliches 'Dankeschön' an unsere treuen Kunden richten und ein 'Herzlich willkommen' an alle neuen Gäste auf unserem Stand", erklärt Kölsch-Geschäftsführer Sean McCusker.

Die letzten drei Jahre sind McCusker zufolge geprägt gewesen von vielen, fast schon "spontanen" Maschinenkäufen, selbst bei größeren Investitionen. "Die RecyclingAKTIV bietet Kunden die Möglichkeit, gemeinsam mit uns auch wieder einmal mittel- oder langfristige Lösungen zu planen", ist der Fachmann sicher.

Schon im Eingangsbereich der Messe wird Kölsch ein mächtiges, raupenmobiles Trommelsieb platzieren. Am Messestand wird das Team drei weitere Maschinen für die Aufbereitung sowie ein Haldenband präsentieren. Ziel sei es außerdem, den Weg in die Zukunft der Aufbereitung zu weisen. "Voll elektrisch ist der Trend", davon ist McCusker überzeugt.

Der Prallbrecher RM100GO! von Rubble Master sei nicht nur optisch, sondern auch technisch beeindruckend. Er kann als Botschafter einer neuen Antriebs-Philosophie gesehen werden, erdacht und optimiert von den Ingenieuren des österreichischen Herstellers. Der Brecher ist bei gleichen Abmessungen, als reine Dieselversion aber auch mit voll integriertem Hybridantrieb bestellbar.

Als Hybridversion wird er über einen Elektromotor angetrieben, die Energie dafür kommt entweder vom Dieselmotor, und damit vom bordeigenen Stromnetz, oder von einem externen Versorger. Die Hybridversion ist in der Anschaffung etwas teurer, aber sie sorgt auch für niedrigere Emissionswerte und einen geringeren Dieselverbrauch. Der maximale Durchsatz von bis zu 300 t/h weist diesen Brecher in der 30-Tonnen-Klasse als einen der Großen im Rubble-Master-Programm aus, größer ist nur das Modell RM120GO! Eine neue Zuförderautomatik sorgt beim RM100GO! für eine zwischen 20 und 30 % höhere Tagesleistung, erläutert der Hersteller.

Was das Aufgabematerial angeht, ist der RM100GO! nicht wählerisch: Laut Unternehmensangaben verarbeitet er Bauschutt, Asphalt, Ziegel, Beton und Naturstein bis zu einer Kantenlänge von 750 mm. Auf der RecyclingAKTIV präsentiert Kölsch den RM100GO! als Hybrid-Modell, voraussichtlich mit der Siebrückführeinheit MS105GO! mit Überkornrückführband und Windsichter. Als eine Siebanlage, die auch nur rein elektrisch betrieben werden kann, soll außerdem die Rubble-Master-Konzeptmaschine auf der RecyclingAKTIV das Tor in eine neue, noch energieeffizientere Zukunft aufstoßen, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Im elektrischen Modus erhält das neue Rubble-Master-Sieb seinen Strom von außen oder von einem verbundenen Rubble-Master-Hybrid-Brecher wie dem RM100GO! Unter normalen Umständen verbraucht ein Dieselaggregat in einem Brecher rund 25 l Kraftstoff pro Stunde. Produziert der Brecher nun zusätzliche Energie, etwa für eine angeschlossene Siebanlage, führt dies zu einem Diesel-Mehrverbrauch. Doch das sind nur etwa 2 l. Dafür bleibt das Dieselaggregat des Siebes ausgeschaltet, das sonst etwa ebenfalls 12 l verbrauchen würde. Das Sparpotenzial liegt bei bis zu 10 l Diesel pro Stunde. Hinzu kommen die eingesparten Wartungs- und Servicekosten des Dieselaggregates, erläutert Kölsch. Die in Karlsruhe ausgestellte Konzept-Siebanlage werde bereits einige technische Details offenbaren, die offiziell und in Serienreife erst auf der bauma in München gezeigt werden.

Franzoi TAZ 280

Der Franzoi TAZ 280 ist kein Newcomer mehr, doch noch immer repräsentiert er eine neue Generation von Schreddern. Er setzt auf zwei robuste, schnell austauschbare Wellen und kann mit einem Durchsatz von 80 bis 120 t/h punkten, wenn Aufgabematerial und Wellen harmonieren. Der Aufgabetrichter fasst 2,5 m³, die stabile, vollverschweißte Stahlkonstruktion reicht praktisch über den gesamten Korpus des Schredders.