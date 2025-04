Der neue 7,5-Tonnen-Mobilbagger soll eine Vielzahl an Funktionen und Vorteilen für den Fahrer bieten. Foto: Komatsu

Diese Maschine soll voller herausragender Innovationen sein und gesellt sich zu den Modellen PW98MR-11 und PW138MR-11 in die Mobilbagger-Baureihe.

"Dieser neue Kurzheckbagger füllt die Lücke unter den mittelgroßen Mobilbaggern und bietet einfache und präzise Bedienbarkeit mit allen Anbaugeräten sowie ein hervorragendes Fahrgefühl auf der Straße. Die äußerst kompakte Maschine ist perfekt für den Einsatz im städtischen Umfeld", betont Alex Visentin, Produktmanager für den neuen Mobilbagger.

"Dieser 7,5-Tonnen-Mobilbagger schöpft die Kompetenz und das Know-how der Komatsu-Gruppe voll aus, bietet eine hohe Vielseitigkeit, ermöglicht einen einfachen Erwerb und sorgt mit der werkseitig montierten Lehnhoff Powertilt-Option für hohe Produktivität."

Die Maschine sorge bei vielen verschiedenen Aufgaben im Städte- und GaLaBau für gesteigerte Effizienz und soll die erste Wahl für Hubeinsätze und einfache Aushubarbeiten in engen Straßen und Baustellen sowie für Kanalbauarbeiten sein. Mittels des Schwenkauslegers könne dieser Mobilbagger parallel und dicht an Gebäuden oder Barrieren arbeiten. Da es sich zudem um einen Verstellausleger handelt, ist hohe Flexibilität mit einem großen Arbeitsbereich gegeben. Der neue 7,5-Tonnen-Mobilbagger bietet eine Vielzahl an Funktionen, darunter:

Niedrige Emissionen: Der 49-Kilowatt-Motor gemäß EU Stufe V benötigt kein AdBlue.

Der 49-Kilowatt-Motor gemäß EU Stufe V benötigt kein AdBlue. Beweglichkeit: Mittels einer Breite von nur 2080 mm, dem Kurzheck und der 4-Radlenkung als Standardausrüstung, die für den vergleichsweise geringen Wenderadius sorgten soll

Mittels einer Breite von nur 2080 mm, dem Kurzheck und der 4-Radlenkung als Standardausrüstung, die für den vergleichsweise geringen Wenderadius sorgten soll Schnelles Fahren und Bedienbarkeit der Anbaugeräte: Durch das einstufige Hydrostatikgetriebe ist kein Gangwechsel beim schnellen Bergauffahren erforderlich. Die Bedienung der Anbaugeräte ist davon unabhängig und wird nicht beeinflusst.

Durch das einstufige Hydrostatikgetriebe ist kein Gangwechsel beim schnellen Bergauffahren erforderlich. Die Bedienung der Anbaugeräte ist davon unabhängig und wird nicht beeinflusst. Kein Festfahren bei Matsch: Die 100-Prozent-Differentialsperre als Standardausrüstung soll für exzellentes Fahrverhalten auf matschigem Untergrund sorgen.

Die 100-Prozent-Differentialsperre als Standardausrüstung soll für exzellentes Fahrverhalten auf matschigem Untergrund sorgen. Reduzierter Wartungsaufwand: Es ist kein SCR-Modul zur selektiven katalytischen Reduktion erforderlich, was die Betriebskosten niedrig hält.

Es ist kein SCR-Modul zur selektiven katalytischen Reduktion erforderlich, was die Betriebskosten niedrig hält. Neues Kabinendesign: Monitorsystem mit 7-Zoll-Display und neue Steuerung für niedrige Geschwindigkeiten. Dank der modernen Bedienelemente lasse sich der Kompakt-Mobilbagger spielend leicht mit den Fingerspitzen steuern. Fahrtrichtung, Unterwagenabstützungen und die manuelle/automatische Achssperre werden einfach über die Schalter an den Joysticks oder am Armaturenbrett der Maschine betätigt. Die Joystickfunktion kann schnell zwischen Steuerung des Auslegers und des Parallelschilds umgeschaltet werden, ohne dass die Hand vom Joystick genommen werden muss.

Monitorsystem mit 7-Zoll-Display und neue Steuerung für niedrige Geschwindigkeiten. Dank der modernen Bedienelemente lasse sich der Kompakt-Mobilbagger spielend leicht mit den Fingerspitzen steuern. Fahrtrichtung, Unterwagenabstützungen und die manuelle/automatische Achssperre werden einfach über die Schalter an den Joysticks oder am Armaturenbrett der Maschine betätigt. Die Joystickfunktion kann schnell zwischen Steuerung des Auslegers und des Parallelschilds umgeschaltet werden, ohne dass die Hand vom Joystick genommen werden muss. Riesiger Arbeitsbereich: Grabtiefe, Reichweite und Einstichhöhe bewegen sich auf laut eigener Aussage auf hohem Niveau in dieser Maschinenklasse. Die Wahlmöglichkeit zwischen Monoblockausleger und Verstellausleger bietet nach Unternehmensangaben maximale Flexibilität.

Grabtiefe, Reichweite und Einstichhöhe bewegen sich auf laut eigener Aussage auf hohem Niveau in dieser Maschinenklasse. Die Wahlmöglichkeit zwischen Monoblockausleger und Verstellausleger bietet nach Unternehmensangaben maximale Flexibilität. Funktionen für Vielseitigkeit und Sicherheit: Eine Rückfahrkamera, verschiedene Reifen-Optionen, KIAC (integrierte Anbaugerätesteuerung von Komatsu) für hohe Flexibilität bei der Anbaugerätewahl, LED-Scheinwerfer und ein hydraulischer Schnellwechsler sind nur einige der vielen verfügbaren Sonderausrüstungen.

Der neue 7,5-Tonnen-Mobilbagger wird auf der bauma 2025 am Stand von Komatsu in Halle C6 an Stand 232 vorgestellt. Experten von Komatsu stehen bereit, um Fragen zu beantworten und weitere Informationen zu den neuen Modellen zu geben.