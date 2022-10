Vilvoorde/Belgien (ABZ). –Komatsu freut sich, seine Kunden, Händler und Lieferanten wieder persönlich zu treffen. Der Fokus liegt dabei auf Zukunftstechnologien, Digitalisierung und Elektrifizierung, ergänzt durch einen neuen virtuellen Stand.

An seinem 4550 m² großen Stand in Halle C6 präsentiert Komatsu 27 Maschinen sowie neue und bekannte Produkte und Services zur Steigerung der Gesamteffizienz von Baustellen. Als Reaktion auf die zunehmende Besorgnis aufgrund des globalen Klimawandels hat Komatsu die Initiative ergriffen und Wissen und Erfahrungen in die Entwicklung von Lösungen gesteckt, die die Baubranche auf dem Weg in die Klimaneutralität unterstützen können, teilt das Unternehmen mit. Die elektrifizierten Maschinen, die es vorstellen werde, seien ein weiterer Beweis für die Anstrengungen zur Reduzierung der schädlichen Emissionen weltweit.

Effektive Digitalisierungslösungen stehen auch für Komatsu im Fokus. Auf der bauma 2022 wird im Themenbereich Smart Construction/Earthbrain eine neue Arbeitsweise mit speziellen Lösungen zur Unterstützung und Verbesserung aller Abläufe vorgestellt. An den Ständen "Komtrax Next Generation" und "Komtrax Data Analytics" werde das Unternehmen erklären, wie das Komatsu Wireless Monitoring System Kunden, die Ausrüstung effektiv einsetzen oder die Kraftstoffeffizienz verbessern möchten, bei ihren Entscheidungen zur Maximierung der Produktivität oder Planung periodischer Wartungsarbeiten unterstützt.

Der exklusive virtuelle Stand von Komatsu gibt einen Ausblick auf die kommenden Innovationen bei den Radladern. Direkt vor dem Komatsu-Hauptmessestand werden auf dem 2800 m² großen Freigelände 15 Komatsu-Maschinen demonstriert.