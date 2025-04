Vilvoorde/Belgien (ABZ). – Mit rund 34 ausgestellten Maschinen auf mehr als 7500 m² Ausstellungsfläche präsentiert sich Komatsu vom 7. bis 13. April 2025 im Fokus der Baubranche: in Halle C6 und auf dem Freigelände der bauma in München.

Auch mehrere Prototypen im Kompaktmaschinen-Segment will Komatsu auf dem Messegelände zeigen. Foto: Komatsu

Naser Memic Rendon, Deputy General Manager für Marketing & Kommunikation bei Komatsu Europe, sagt zu diesem Event: "Das Komatsu-Team und unsere kompetenten Distributoren heißen unsere Besucher herzlich willkommen und laden Sie ein, unsere neuesten Innovationen zu entdecken."

Unter den 13 Neuvorstellungen in diesem Jahr befindet sich der neue PC220LCi-12. In die Entwicklung dieses Modells sollen, so Komatsu, jahrzehntelange Erfahrung von Komatsu sowie die Erkenntnisse aus Millionen von Betriebsstunden mit der intelligenten Maschinensteuerung (iMC) eingeflossen sein. Kunden sollen nun von den besonderen Funktionen der iMC 3.0 profitieren. Die Maschine setze nicht nur neue Maßstäbe bezüglich Produktivität und Effizienz, sondern biete auch eine neue Kabine mit höchstem Fahrerkomfort und nahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Digitalisierung der Baustelle vereinfachen. Komatsu lädt alle Besucher dazu ein, die Funktionen bei einer Live-Demo auf dem Freigelände aus nächster Nähe zu erleben.

Ein weiteres Highlight sind die neuen Radlader der Serie 11, WA475-11 und WA485-11, die von Komatsu Ltd. in Japan entwickelt wurden und bei der Komatsu Germany GmbH – Construction Division in Hannover gefertigt werden.

Die beiden neuen Modelle zeichnen sich durch hohe Leistung und Kraftstoffeffizienz aus, die durch einen leistungs- und drehmomentstarken Motor sowie ein leistungsverzweigtes Getriebe ermöglicht werden. Die Radlader sollen über eine deutlich gesteigerte Nutzlast sowie ein hervorragendes Schaufelvolumen verfügen und sollen ebenso mit einem langlebigen Dieselpartikelfilter die Abgasnorm EU Stufe V erfüllen. Besucher seien herzlich eingeladen, die geräumige und ergonomische Kabine mit anpassbaren Bedienelementen und einem luftgefederten Sitz zu testen.

Unter den ausgestellten Radladern befindet sich auch der überarbeitete WA700-8, den Besucher nun erstmalig nach einem Jahrzehnt Entwicklung in Aktion erleben können. Er wird zusammen mit seinem Partner, dem Starrrahmen-Muldenkipper HD605-10, bei einer dynamischen Live-Demo zu sehen sein. Sicherlich wird dieser sanfte Gigant mit seiner komfortablen Fahrerkabine, der besonderen Sicherheit, hoher Leistung und Stabilität, hoher Nutzlast, großem Schaufelvolumen und guter Umweltfreundlichkeit jeden Fahrer begeistern.

Außerdem sollten Besucher sich den elektrisch angetriebenen PC7000-11E Miningbagger nicht entgehen lassen, der mit einem Tieflöffel ebenfalls im Betrieb gezeigt wird. Nach über 40 Jahren an industrieführenden Produkten im Bereich elektrischer Miningbagger ist Komatsu nach eigenen Angaben stolz darauf, dieses elektrische Modell präsentieren zu können, welches die hohe Grableistung mit dem geringen CO2-Fußabdruck einer elektrischen Maschine vereint, sagt Komatsu.

Neben der Mining-Industrie sind nach Auffassung von Komatsu auch innerstädtische Baustellen von hoher Relevanz. Gerade für diesen Einsatzbereich hat Komatsu zwei neue Kompaktlader entwickelt, einen 4 t Kompaktlader auf Reifen und einen 5 t Kompaktlader auf Raupe. Beide Maschinen bieten eine hohe Nutzlast sowie gute Hub-, Losbrech- und Zugkraft. Des Weiteren enthüllt Komatsu auf der bauma einen 7,5-Tonnen-Kompaktmobilbagger mit Kurzheck, der die Lücke unterhalb der mittelgroßen Mobilbagger schließt. Mit dieser Maschine können Anbaugeräte einfach und präzise genutzt werden. Daher bietet Komatsu eine ganze Reihe an Dienstleistungen an, von der proaktiven Wartung über Wartungsverträge, Support mit Komatsu Care und erweiterte Gewährleistungen bis hin zur Bereitstellung von Original-Ersatzteilen, Schmiermitteln und GET-Bauteilen. Zudem können Kunden hier auf der Messe mehr erfahren über kosteneffiziente Nachrüstlösungen, die Vorteile der KOWA-Ölanalyse und spezielle Komatsu-Laufwerkslösungen für Maschinen auf Ketten. Auch im Innenbereich in Halle C6 wird es Live-Demos geben. Dort sollen einige elektrische Bagger im Betrieb gezeigt werden, darunter der bewährte PC33E-6 sowie die Prototypen des PC20E und PC26E. Ebenfalls im Rampenlicht stehen sollen die Prototypen von PC138E-11 und PC210LCE-11 zusammen mit mehreren zukunftsweisenden Konzeptmaschinen. Bei dieser Live-Demo sollen Besucher hautnah erleben, welche Vorzüge elektrische Maschinen für Einsätze innerhalb von Gebäuden haben: leiser Betrieb, geringer Vibrationspegel und keine Abgase.

Komatsu ist bewusst, dass die Einbindung elektrischer Maschinen in die Arbeitsabläufe bei Kunden neue Herausforderungen mit sich bringt. Aus diesem Grund arbeitet Komatsu mit Marktführern aus diesem Bereich zusammen, auch auf der bauma 2025, wo einige hochmoderne Ladelösungen für die elektrische Zukunft der Bauindustrie vorgestellt werden.

Besucher fordert Komatsu auf, diese Gelegenheit, mit den Elektrifizierungsexperten von Komatsu ins Gespräch zu kommen, zu nutzen, und zu erfahren, wie innovative Technologien den Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen können.

Komatsu sagt selbst über sich, dass es inzwischen industrieweit als Synonym für zukunftsweisende Technologien bekannt ist. Auf der bauma sollen Besucher deshalb die neuesten Hard- und Software-Produkte in einem gesonderten Bereich kennen lernen, und zwar dort, wo Smart Construction, Smart Quarry und eine ganze Reihe von Telematiklösungen vorgestellt werden.

Mit diesen skalier- und anpassbaren digitalen Lösungen setzt Komatsu weiterhin Maßstäbe für diesen Bereich und sorgt dafür, dass Unternehmen jeglicher Größe ihre Leistung optimieren und fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen können.

Smart Construction wird hier im Fokus stehen und es werden einige Produkte zur Baustellenoptimierung vorgestellt. Eines der Highlights ist das 3D-Anzeigesystem mit einer erweiterten Kompatibilität. Zudem wird die zweite Generation von Edge präsentiert, die eine überarbeitete, KI-gestützte, automatische Objektentfernung bietet.

Ein weiteres wichtiges Highlight ist Smart Quarry, eine OEM-unabhängige Lösung zur Nachverfolgung und Verwaltung der gesamten Kunden-Flotte und der Abläufe im Tagebau. Der erste Einsatz von Smart Quarry wurde zusammen mit der deutschen MHI Group entwickelt und wird derzeit mit einer gemischten Flotte umgesetzt.

Auch die MHI-Telematikexperten werden auf der bauma zugegen sein und Kunden gerne erläutern, wie sie Maschinendaten nutzen können, um das Potenzial der Maschinen voll ausschöpfen und Prozesse optimieren können. Mit der Echtzeit-Nachverfolgung, vorausschauender Wartung und tiefgreifenden Analysen sollen die Telematiklösungen von Komatsu wertvolle Informationen zur Verfügung stellen, die die Produktivität und Effizienz steigern sowie Stillstandzeiten stark reduzieren können.

Komatsu zeigt Produkte und präsentiert seine Dienstleistungen auf dem großen Messegelände an den Ständen FOE.ICM.302, FM.713/1, FM.HOF 60C.1, C6.223 und C6.232.