Hannover (ABZ). – Im Herzen Europas befindet sich die Construction Division der Komatsu Germany GmbH. Der Standort in Hannover verfügt über eine lange Tradition und Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Baumaschinen. Seit Kurzem bietet der Baumaschinenproduzent nun Fahrerschulungen direkt vom Hersteller an.



In der Komatsu Driving Academy kann das sichere und effiziente Bedienen einer Baumaschine in Theorie und Praxis mithilfe von ausgewiesenen Experten erlernt und erfahren werden, erklärt das Unternehmen. Das Training soll sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Baumaschinenfahrer einen signifikanten Mehrwert unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorkenntnisse bieten. Neben der effizienten Bedienung der Baumaschine im Arbeitseinsatz, welche laut Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf die Maschinenbetriebskosten haben, werden auch sicherheitsrelevante Aspekte geschult.



Das im Herbst 2019 eröffnete Komatsu Hannover Innovation & Technical Center (HITeC) ist Dreh- und Angelpunkt der Komatsu Driving Academy, zusammen mit dem direkt angrenzenden Test- und Demogelände. Diese Kombination biete ideale Voraussetzungen für die angebotenen Trainings, so der Hersteller. Neben den klassischen Theorie- und Praxiselementen werden auch zwei virtuelle Schulungsinstrumente wie ein Fahrsimulator und der Virtual-Reality-Room in das Training eingebunden.



Mittels des Fahrsimulators können verschiedene Arbeitssituationen praxisnah trainiert werden. Für ein reales Fahrempfinden sorgt die bewegliche Simulator-Plattform, ausgestattet mit Originalsitz und Bedienelementen. Der Einsatzsituation entsprechend wird die Frontperspektive aus Sicht des Fahrers mit drei 55-Zoll-Monitoren wiedergegeben.



Ein Komatsu-Experte begleitet die Trainings, um Bedienelemente während der Simulationsfahrt zu erläutern und die effiziente Maschinenbedienung zu erläutern. Der Simulator kann darüber hinaus autark genutzt werden. Dafür sind Trainingsvideos hinterlegt, die die grund-legenden Bedienfunktionen erklären. Eine automatische Auswertung, basierend auf sicherem, materialschonendem und effizientem Betrieb rundet das Training ab und visualisiert den Leistungsstand.



Im Virtual-Reality-Room wird das Verständnis für den Aufbau der Maschine sowie die dazugehörige Wartung geschult. Die vier Projektionsflächen ermöglichen dabei ein "echtes" Rundum-Erlebnis, als würde man sich in der realen Maschine bewegen. Der Vorteil ist: Man kann die erforderlichen Handgriffe in einer sauberen und wetterunabhängigen Umgebung schulen. Weitere virtuelle Möglichkeiten, wie zum Beispiel Detailansichten von Bauteilen und verschiedene Schnittebenen, sollen zum technischen Verständnis der Schulungsteilnehmer beitragen. Im Anschluss können die erworbenen Kenntnisse mit einer echten Komatsu-Maschine auf dem Test- und Demogelände in die Praxis umgesetzt werden. Hier können unterschiedliche Anwendungen und Einsätze getestet und verschiedene Materialien genutzt werden. Ein breites Maschinenspektrum aus dem gesamten Komatsu-Produkt-programm steht dafür bereit. Ebenso befinden sich zahlreiche Anbaugeräte vor Ort, so dass auch ganz individuelle Einsätze geschult werden können.