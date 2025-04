So sieht das Ergebnis der neuen Technologie aus. Foto: Komatsu

Nun hat das Unternehmen seine Lösung "Smart Construction Edge" durch den Einsatz einer künstlichen Intelligenz (KI) erweitert.

Innovation entstand im Rahmen des EarthBrain Joint Ventures mit dem Technikgiganten Sony, NTT Communications, Sony Semiconductor und dem Nomura Research Institute.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, so die Unternehmen, die Digitalisierung und den Fortschritt in Drohnenvermessungsprozessen voranzutreiben. Die "Smart Construction Edge"-Technologie soll ein einzigartiges Gerät sein, das es sowohl Experten als auch Anfängern ermöglicht, präzise Drohnenvermessungen durchzuführen und diese in Punktwolken zu verarbeiten.

Mit dem EarthBrain Joint Venture strebt Komatsu klar an, Bauprozesse durch digitale Transformation zu optimieren, um die Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit auf den Baustellen zu verbessern.

Mit der neuesten Weiterentwicklung von Edge bietet Komatsu Smart Construction laut eigener Aussage nun ein Geländekartierungstool, das mithilfe von KI Hindernisse wie Maschinen und Gebäude aus Drohnenvermessungen entfernt, wodurch weniger manuelle Nachbearbeitung nötig ist.

Bart Vingerhoets, Senior Commercial Manager bei Komatsu Smart Construction, äußert sich begeistert: "Ich bin stolz darauf, dass wir die neueste Version von Edge jetzt auf mehreren Märkten einführen können. Unser Ziel ist es, Unternehmen in unserer Branche dabei zu unterstützen, ihre Produktivität zu steigern sowie Zeit und Kosten zu sparen."

Überarbeitete Edge-Version

"Ein großer Vorteil unserer aktualisierten Edge-Lösung liegt in der Beschleunigung der Datenverarbeitung und der Erstellung eines perfekten digitalen Zwillings. In Verbindung mit dem Smart Construction Dashboard reduzieren die 3D-Geländekarten den Aufwand für Mitarbeiter bei der Datenerhebung vor Ort, da Volumen, Fortschrittsprozentsatz und Standorte automatisch erfasst werden."



Die "Smart Construction Edge"-Technologie soll es unterschiedlichen Teammitgliedern ermöglichen, Drohnenvermessungen durchzuführen, den Baustellenfortschritt zu ermitteln und Herausforderungen sowie Chancen in Sekundenschnelle zu erkennen. Foto: Komatsu

Die aktualisierte Edge-Version war erstmalig im April 2024 auf der INTERMAT in Paris vorgestellt worden und ist nun auf unterschiedlichen europäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, Schweiz und Großbritannien, erhältlich.

Als die Vermesserin des mittelgroßen belgischen Erdbauunternehmens CROES VS in Mutterschaftsurlaub ging, stand das Unternehmen vor der Frage, wie es zukünftig die Vermessungsarbeiten mit der gleichen Präzision und Effizienz wie zuvor bewältigen könnte. Zum Einsatz kam die überarbeitete Edge-Version und die entstandene Lücke konnte laut Unternehmen problemlos gefüllt werden, ohne dass Schulungen oder die Einstellung zusätzlichen Personals nötig waren. Die Lösung ermöglichte es verschiedenen Teammitgliedern, einschließlich des Marketingleiters, Drohnenvermessungen durchzuführen, den Baustellenfortschritt zu ermitteln und Herausforderungen sowie Chancen in Sekundenschnelle zu erkennen.

Bart Vingerhoets fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit CROES VS hat verdeutlicht, wie wichtig eine höhere Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und Präzision ist, damit Drohnenvermessungen in der Industrie eine breitere Anwendung finden können. Durch den Einsatz von KI in der neuen Edge-Version sind für die Vermessung keine Passpunkte mehr erforderlich, was die Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle steigert. Zudem können Daten ohne Internetverbindung in 3D-Punktwolken umgewandelt werden. Das übergeordnete Ziel, das wir mit der neuen Edge-Version verfolgen, ist eine Verschlankung des gesamten Prozesses für eine nahtlose Geländevermessung."

Projekte schneller abwickeln

Die Experten von Komatsu Smart Construction nutzen laut eigener Aussage digitale Tools zur Unterstützung von Kunden in der Baubranche und in der Gewinnung, damit Ressourcen wie Maschinen, Material und Menschen optimal eingesetzt, die Produktivität gesteigert, Projekte schneller abgewickelt, Kosten gespart, die Sicherheit verbessert und CO2-Emissionen reduziert werden können.

Komatsu ist auf der bauma in München unter anderem an Stand FM.713/1 zu finden.