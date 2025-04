Die neue Komatsu-Kabine ist für alle Hydraulikbagger zwischen 17 und 49 t verfügbar. Foto: Komatsu

Die optimierte Kabine spiegele die Überzeugung von Komatsu wider, dass eine hohe Baustelleneffizienz eng mit dem Fahrerkomfort verbunden ist.

"Wir bieten unseren Kunden bereits sehr produktive und effiziente Maschinen", erläutert Vince Porteous, Produktmanager bei Komatsu Europe. "Mit der neuen Kabine erreichen wir nun auch eine deutliche Steigerung des Fahrerkomforts und der Ergonomie."

Bereits beim Einsteigen zeige sich, dass das Hauptaugenmerk der neuen Komatsu-Kabine auf seinem Komfort liegt. Die gut sichtbaren Handläufe innen und außen ermöglichen auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen sicheren Zugang, während das strategisch platzierte Komatsu-Logo für den Wiedererkennungswert sorgt. Der Bereich um den Türgriff in Chrom-Optik sorgt für bessere Sichtbarkeit des Griffs. Komatsu legt seit langer Zeit hohen Wert auf die Sicherheit des Fahrers und das spiegelt die neue Kabine wider, heißt es seitens des Unternehmens. Vince Porteous erklärt: "Wir haben die neue Kabine mit einigen zusätzlichen Details für mehr Sicherheit versehen, darunter ohne Werkzeug verstellbare Spiegel, gut sichtbare Handläufe, einen zusätzlichen Türgriff für einfaches Schließen der Tür und eine Funktion, die die Beleuchtung der Maschine erst 30 Sekunden nach dem Entfernen des Schlüssels ausschaltet."

In der Kabine erwartet den Fahrer ein hochwertiger und ergonomischer Arbeitsplatz, der sich am Design gehobener Pkw orientiert. Die Kabine ist in dunklen Farben gehalten und bietet für mehr Luxus eine dicke, weiche Bodenmatte, die einfach zu reinigen ist. Ein weiterer Fokus der neuen Kabine ist die freie Sicht für den Fahrer. Das Sonnenschutzrollo an der Frontscheibe wurde neu positioniert, sodass es den Fahrer vor der Sonne abschirmt, seine Sicht jedoch nicht beeinträchtigt.

Die optimierte LED-Beleuchtung über dem Fahrersitz und im hinteren Bereich der Kabine ermöglicht perfekte Lichtverhältnisse zu jeder Tageszeit. Des Weiteren schützt die getönte Heckscheibe den Fahrer vor UV-Strahlen, verhindert ein übermäßiges Aufheizen der Kabine und sorgt so für geringere Ermüdungserscheinungen beim Fahrer.

Dank eines neuen Dokumentenfachs an der rechten Seite des Fahrersitzes sind wichtige Baustellendokumente immer gut organisiert sowie schnell zur Hand, und die Kabine ist stets aufgeräumt.

Neben der überarbeiteten Standardausrüstung bietet Komatsu eigener Aussage zufolge auch diverse Sonderausrüstungen für noch mehr Fahrerkomfort. Dazu gehört ein Premium-Fahrersitz, der seine Position automatisch dem Gewicht des Fahrers anpasst und so den gesamten Tag über für jeden Fahrer maximalen Komfort bietet.

Eine optimale Arbeitsposition des Fahrers soll durch die neuen breiten Armstützen ermöglicht werden, die in alle Richtungen verstellbar sind. Die neuen Bedienhebel schmiegen sich an jede Handform und -größe an und verringern damit Belastung und Ermüdungserscheinungen des Fahrers bei langen Einsätzen.

Die neue Kabinengeneration von Komatsu biete nicht einfach nur hohen Komfort, sondern auch unzählige Möglichkeiten zur Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden. Der Fahrer kann beispielsweise die robuste Anbauleiste für Zubehör an seine individuellen Bedürfnisse anpassen: Er kann unter anderem seine Wasserflasche verstauen und für eine höhere Digitalisierung zusätzliche Bildschirme oder Tablets anschließen. Außerdem können Mobilgeräte zum Laden und zur Datenübertragung an die beiden USB- Ports (USB-A und USB-C) im hinteren Bereich der Kabine angeschlossen werden. Komatsu ist auf der bauma unter anderem an Stand FM.713/1 zu finden.