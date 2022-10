Komatsu Germany Mining begann Anfang der 1980er-Jahre mit dem Bau der ersten elektrisch angetriebenen hydraulischen Gewinnungsbagger. Heute, fast 40 Jahre später, hat Komatsu weltweit mehr als 250 dieser Maschinen ausgeliefert. Mit mehr als 7 Millionen Betriebsstunden gehört Komatsu den verantwortlichen zufolge zu den erfahrensten und erfolgreichsten Unternehmen, die diesen Maschinentyp entwickeln, produzieren und warten. Der Vorteil der elektrisch angetriebenen Bagger liege in reduzierten Betriebskosten der Tatsache, dass die Maschinen keinen Abgasvorschriften unterliegen.



Die neuen 45-Grad-Zugangssysteme verbessern Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit. Das Bedien- und Wartungspersonal kann die Maschine über die optimierten Stufen zum Maschinenhaus sowie vom Maschinenhaus zur Kabine jetzt noch leichter und sicherer erreichen. Drei Notausstiege, je einer an beiden Seiten der Maschine sowie eine Notausstiegsluke vom Maschinenhaus zum Dach, gewährleisten höchste Sicherheit für den Fahrer. An den Kabinenseiten und an der gegenüberliegenden Maschinenhausseite ist je eine stabile, herunterklappbare zweiteilige Leiter mit rutschfesten Stufen angebracht, die sicheres Aussteigen ermöglichen.

Das Upgrade des Komtrax Plus Systems, einer nach Unternehmensangaben lange bewährten und zuverlässigen Funktion von Komatsu, liefert in Echtzeit Informationen zum Betriebsstatus der Maschine. Komtrax Plus überwacht alle Daten für ein schnelles und effizientes Handling direkt in der Fahrerkabine. Außerdem ist ein neues, vereinfachtes Steuerungssystem jetzt serienmäßig verbaut. Die Controller von Komatsu mit weniger Knoten sorgen für Redundanz im Steuerungssystem und damit für effizienteres Arbeiten in der Mine.

Ein weiteres Highlight dieser Maschine ist die optimierte Maschinensteuerung, die auf einem redundanten CAN-Bussystem in Verbindung mit einem Komatsu-Controller basiert. Der maßgeschneiderte Controller wirkt mit den Komatsu-Hydraulikpumpen und dem Motor zusammen und sorgt für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Außerdem ist das redundante CAN-Bussystem ein wichtiger Teil des Maschinensicherheitskonzepts.

KomVision liefert eine 360-Grad-Sicht aus der Vogelperspektive für mehr Sicherheit bei der Arbeit. Auf einem Monitor in der Kabine wird ein Gesamtbild der Maschine und ihrer Umgebung angezeigt, mit Möglichkeit zur Auswahl einer der Kameras für eine Detailansicht eines bestimmten Bereichs auf einem Zehn-Zoll-Touch-Display.

Argus PLM ist eine Nutzlastwaage zur Messung der Schaufelladung. Mit einer Information über den Füllstand der Schaufel kann der Fahrer Muldenkipper in weniger Ladespielen, also effizienter und schneller beladen. Das System ist aktuell als integrierte Argus- Vorbereitung (als Sonderausrüstung) erhältlich und soll in Zukunft Standard werden. Integriert bedeutet ein vollständig umgesetztes Nutzlastwaagesystem im Maschinensteuerungs- und -kontrollsystem. Interessierte können sich auf der bauma ein eigenes Bild des Komatsu-Großhydraulikbaggers machen.

Möglich ist dies auf dem Freigelände FM713/1 und in Halle C6.