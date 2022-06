Arnold Magic Air soll immer für die richtige Temperatur im Laderaum sorgen. Abb.: Arnold Verladesysteme

Stuttgart (ABZ). – Kalte Winter, heiße Sommer – bei der Be- und Entladung von Lkw gibt es kaum Belastenderes als die extremen äußeren Temperaturen, die besonders intensiv im Laderaum der Fahrzeuge spürbar werden.

Physisch macht sich dies bemerkbar, indem bereits bei mäßiger Kälte als natürliche Schutzreaktion die Durchblutung von Armen und Händen sowie Beinen und Füßen sinkt, um die Wärmeabgabe zu reduzieren.

Dadurch nehmen jedoch zugleich Beweglichkeit, Sensibilität sowie Geschicklichkeit ab, worunter sowohl die Arbeitssicherheit als auch -qualität leidet. Bereits bei einer Temperaturabsenkung von 25 °C auf 10 °C wurde in ergonomischen Untersuchungen eine 40-prozentige Reduktion der Handgeschicklichkeit ermittelt.

Heizstrahler stehen im Winter jedoch ebenso im Weg, wie sie im Sommer unbrauchbar sind. Ventilatoren sorgen im Sommer zwar für Kühlung, doch begleitet von unangenehmen Zugerscheinungen und weiterem Flächenbedarf. Von der Gefahrenquelle herumliegender Kabel ganz zu schweigen. Es bedarf also einer Lösung, die keine Stellfläche benötigt, möglichst wenig Energie verbraucht, leicht nachrüstbar ist und sowohl im Sommer als auch Winter eine angenehme Temperatur im Laderaum erzeugt.

Mit dieser Zielsetzung wurde Arnold Magic Air entwickelt. In der Ecke des Tores montiert, zieht es laut Arnold die angenehm temperierte Luft aus der Halle an und befördert diese kontinuierlich in den Lkw.

Durch das Prinzip der Weitwurfdüsen, die man beispielsweise aus der Stadienbelüftung kennt, wird die Luft oberhalb der Mitarbeiter in die Tiefen des Laderaums eingebracht, so dass dieses nicht im Zug steht und dennoch eine stetige Kühlung bzw. Erwärmung des Laderaums erfolgt. Nach Herstellerangaben ist es durch die clevere Montage immer einsatzbereit und zugleich sicher aufgeräumt.

Der Laderaum verfügt meistens über keine eigene Beleuchtung. Vor allem Sattelauflieger sind zu lang, um vom normalen Hallenlicht ausreichend erhellt zu werden. Diesem Problem kann durch den Einsatz der Arnold Rampenleuchte entgegengewirkt werden. Sie erhellt laut Hersteller blendfrei den Laderaum und wird ebenso wie Magic Air an der Wand montiert. Über ihren Kragarm lässt sie sich in die gewünschte Stellung positionieren. Dank LED bleibt der Strombedarf gering.