Lippstadt (ABZ). – Die ISM GmbH, Hersteller von Sicherheitsschuhen, Arbeitskleidung und Outdoor- Fashion, präsentiert mit der neuen ALBATROS XPR Protect Linie ihre nach eigenen Angaben bislang leichtesten und komfortabelsten Sicherheitsschuhe. Mit modernsten Materialien und innovativen Technologien soll die aktuelle Kollektion neue Maßstäbe im Bereich Arbeitsschutz und Tragekomfort setzen. Dank der XPR.FOAM-Technologie und dem FAP LITE-Durchtrittschutz erfüllen die ALBATROS XPR Protect Modelle hohe Anforderungen an Sicherheit, Langlebigkeit und Ergonomie.

Dank der XPR.FOAM-Technologie und dem FAP LITE-Durchtrittschutz erfüllen die ALBATROS XPR Protect Modelle laut Hersteller hohe Anforderungen an Sicherheit, Langlebigkeit und Ergonomie. Foto: ISM

Diese neue Generation von Sicherheitsschuhen ist nicht nur besonders leicht, sondern auch so konzipiert, dass Ermüdungserscheinungen an langen Arbeitstagen spürbar reduziert werden, erläutert der Hersteller.

Die XPR Protect Sohle ist über 100 g leichter als herkömmliche Sohlen und bietet dennoch gute Rutschfestigkeit und Stoßdämpfung. Trotz der leichten Konstruktion ist die Sohle widerstandsfähig und langlebig. Das innovative Sohlenprofil soll zudem für verbesserte Traktion und Stabilität auf anspruchsvollen Untergründen sorgen.

Das Obermaterial der Modelle besteht aus der flexiblen und schnittresistenten ("cut-resistant") SAFETY KNIT CR-Technologie. Diese sorgt nach Unternehmensangaben nicht nur für eine optimale Anpassung an den Fuß, sondern auch für hohe Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit. Die Kombination aus Flexibilität und Widerstandsfähigkeit schütze den Träger zuverlässig, ohne den Tragekomfort einzuschränken.

Der metallfreie FAP LITE Durchtrittschutz sei im Vergleich zu herkömmlichen Materialien 50 % leichter, hoch flexibel und biete zugleich eine verbesserte Dämpfung. Darüber hinaus begünstige die atmungsaktive Schweißaufnahme eine kühlende Wirkung und sorge somit für ein angenehmes Tragegefühl, auch an langen Arbeitstagen. Abgerundet wird das Design der neuen XPR Protect Sicherheitsschuhe durch ein anatomisch geformtes EVA-Fußbett.

Dieses trägt durch seine schockabsorbierenden Eigenschaften maßgeblich zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei, informiert der Hersteller. Es unterstützt das Fußgewölbe ergonomisch und sorgt dank einer speziellen Massagezone im vorderen Bereich des Fußes für zusätzlichen Komfort bei jedem Schritt. Perforationen im Fußbett fördern zudem die Atmungsaktivität, was das Trageerlebnis insgesamt noch angenehmer macht. Die XPR Protect Modelle sollen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für alle bieten, die in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen tätig sind. Jedes Modell ist mit einer Fiberglaskappe, einem flexiblen FAP LITE Durchtrittschutz, der rutschfesten XPR Protect Laufsohle sowie einem atmungsaktiven Funktionsfutter ausgestattet.