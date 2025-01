Alling (ABZ). – "Form follows function" war immer ein wichtiger Grundsatz in Architektur und Design. Geht es darum, optische und gestalterische Aspekte mit den Belangen der Lüftungstechnik auf einen Nenner zu bringen, bietet der Lüftungsgerätehersteller Meltem nun nach eigener Darstellung eine Auswahl mehrerer Lösungsansätze.

Formschöner Fassadenabschluss: Die Edelstahlschoten zur Abdeckung der Lüftungsöffnungen wirken als hochwertiges Designelement. Foto: Sigurd Steinprinz/ACMS Architekten

Sollen die Fassadenabschlüsse sichtbar und formschön gestaltet werden, hat Meltem unterschiedliche Designs im Portfolio.

Hochwertige Edelstahlschoten sollen dabei in Edelstahl, weiß oder individueller Sonderfarbe verfügbar sein. Darüber hinaus sind Fassadenabschlüsse nach Angaben des Unternehmens als Kunststoffrohrset in weiss oder grau erhältlich.



Für den Betrachter sind die "versteckten" Fassadenabschlüsse in der Fensterlaibung kaum zu erkennen. Foto: Sigurd Steinprinz/ACMS Architekten

So sollen sich die Lüftungsabschlüsse an jedem Objekt passgenau auf die Fassadengestaltung und jeweiligen Anforderungen abstimmen lassen. Für Objekte, deren Fassadenoptik durch die Lüftungsabschlüsse nicht unterbrochen werden soll, hat Meltem eine Fensterlaibungslösung entwickelt, die für einen vor dem Gebäude stehenden Betrachter kaum sichtbar sein soll. Für beide Komfortlüftungs-Serien (MWRG-II und M-WRG) ersetzt die Laibungslösung die sonst üblichen Außenluft- und Fortluftöffnungen an der Fassade.

Die Öffnungen für die Außen- und Fortluft befinden sich direkt in der Fensterlaibung und werden nur durch eine dezente Edelstahlblende abgeschlossen. Die so konzipierte Lüftungslösung wird selbst hochwertigen Fassadengestaltungen gerecht, da sie nahezu unsichtbar ist, verspricht Meltem.