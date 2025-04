In der Esoterik wird diese Zahl als "Engelszahl" bezeichnet, die ein Symbol für Glück, Fülle oder positive Veränderung bedeutet. Aber auch ganz ohne Esoterik braucht es nicht viel, um der aktuellen bauma einen positiven Einfluss auf die Bauwirtschaft zu bescheinigen.

In den nüchternen Zahlen des Messeveranstalters konnte schon im Vorfeld abgelesen werden, dass die bauma 2025 ein Erfolg werden wird, denn alle Ausstellerflächen sind belegt, und wie die Messe München gegenüber der ABZ ankündigte, sollen auch mehr Besucher als vor drei Jahren kommen– über 500.000 werden erwartet. Kein Zweifel, die bauma brummt auch in diesem Jahr wieder.

Nach den wirtschaftlichen wie politischen Auf- und vor Ab-Bewegungen der letzten Jahre ist es auch wieder allerhöchste Eisenbahn für positive Signale in die Bauwirtschaft und den Markt. Ein Signal war sicherlich der Regierungswechsel, ein deutlicheres Signal die Schaffung des Sondervermögens, von dem auch die Bauwirtschaft profitieren soll. Und auch die aktuellsten Konjunkturdaten belegen eine leichte Erholung des Bausektors.

Die Redaktion der ABZ wollte es noch genauer Wissen und führte kurz vor der bauma 2025 über 40 (vierzig!) Interviews mit Verantwortlichen, Geschäftsführern, CEOs, Experten und Konzernlenkern der Branche, um ein möglichst authentisches Stimmungsbild der Branche zu erhalten. In den Vorschau-Ausgaben sowie in der vorliegenden Hauptausgabe der ABZ zur bauma sind alle Interviews nachzulesen – aber es darf an dieser Stelle schon zusammengefasst werden, dass sich alle – trotz der für manche hohen Herausforderungen, die die Wohnungsbaukrise stellt – unbändig auf die Messe und Kundenkontakte freuen und sich intensiv darauf vorbereitet haben.

Die bauma wird als das Stimmungsbarometer der Bauwirtschaft in Deutschland und weltweit gesehen – es wird erwartet, dass positive Signale aus München in den Markt gesendet werden. In diesem Sinne wünscht die Redaktion der ABZ allen, die nach München kommen werden, viel Erfolg und gute Gespräche auf der Messe! Und all jenen, die nicht zur bauma kommen können oder die noch unentschlossen sind, wünschen wir eine spannende Lektüre der vorliegenden ABZ-Hauptausgabe zur bauma – wir informieren Sie wie gewohnt über alle wichtigen News aus München.