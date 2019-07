Das aktuelle Ringen um ein sozialverträgliches Modell für eine mögliche CO2-Steuer in Deutschland zeigt einmal mehr, wie schwer sich die Politik hierzulande mit dem Klimaschutz tut. Dass der drohende Kollaps irgendwie abgewendet werden sollte, darauf haben sich Politik und weite Teile der Gesellschaft nun immerhin einigen können. Wie, wann und wie weit man dabei gehen sollte, bleibt jedoch weiterhin umstritten. Obwohl eine potenzielle Bepreisung von CO2 aktuell auf eine überraschend große Akzeptanz sowohl bei den Bürgern als auch in der Wirtschaft stößt, kann sich die Politik nur zögerlich zum Handeln durchringen. Dabei handelt es sich keineswegs um ein besonders innovatives Konzept mit vielen Unbekannten. Immerhin gibt es weltweit bereits mehr als 70 Nationen, die eine entsprechende Abgabe eingeführt haben. Dennoch wird hierzulande Gutachten um Gutachten nach einem Königsweg gesucht, der schlichtweg nicht existiert. Einen für alle schmerzfreien Klimaschutz wird es nach den vielen Jahren der Untätigkeit nicht geben. Selbstverständlich darf eine potenzielle CO2-Steuer nicht jene Bürger am stärksten belasten, die bspw. bei der Wahl ihrer Fortbewegungsmittel oder der Beheizung ihres Zuhauses keine wirklichen Alternativen haben. Klar ist auch, dass eine CO2-Steuer allein kein Allheilmittel darstellen kann. Es wäre jedoch illusorisch, davon auszugehen, dass sich der Klimawandel kostenfrei abwenden ließe. Die These sei erlaubt, dass diese Illusion in weiten Teilen der Gesellschaft bereits aufgegeben wurde. Schon jetzt greifen Menschen in vielen Fällen zur umweltverträglichen Alternative, auch wenn diese teurer ist. Eine CO2-Abgabe, welche die Attraktivität entsprechender Angebote steigert oder klimabewusstes Handeln sogar entlohnt, erscheint hier mehr als schlüssig. Bleibt zu hoffen, dass nun auch Berlin den Mut findet, den Wählern ein wenig ökologisches Verantwortungsbewusstsein zuzutrauen.