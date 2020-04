In Deutschland wird derzeit so viel gebaut, wie lange nicht mehr. Während sich die Bauindustrie in großen Teilen über die anhaltend gute Konjunktur freut, werden zunehmend auch die Schattenseiten dieser Entwicklung sichtbar. Allem voran die massiven Kapazitätsengpässe, insbesondere im personellen Bereich. Diese hindern die Betriebe nicht nur daran, das vorhandene Auftragspotenzial voll auszuschöpfen, sondern führen auch vermehrt zu Baumängeln. Das legt zumindest eine aktuelle Studie des Bauherren-Schutzbundes nahe. Demnach sei die Zahl der Versicherungsschäden zwischen 2009 und 2016 um 89% gestiegen. Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der Wohnungsfertigstellungen fast verdoppelt. Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ist zwischen 2009 und 2016 hingegen nur um etwa 10 % gestiegen. In Folge des Fachkräftemangels arbeiten die Baufirmen mehr und mehr unter Überlast.



Schuld am vermeintlichen "Pfusch am Bau" sind jedoch nicht nur Zeitdruck und fehlende Qualifikationen. Das Bauen wird auch immer komplexer und damit fehleranfälliger. Mehr und mehr Vorschriften verkomplizieren auch einfachere Bauvorhaben. Stetig strenger werdende Energiestandards lassen die Fehlertoleranz immer kleiner werden. Hinzu kommen neue Technologien aus dem Smarthome-Bereich, die vom ausführenden Gewerbe zunächst durchdrungen werden wollen.



All dem stehen zunehmend dünn besetzte Baufirmen gegenüber, die sich oft nur durch Subunternehmer behelfen können. Aktuell steigen die Beschäftigtenzahlen am Bau sowie die Zahl der Studienanfänger im Bauingenieurwesen wieder. Der Weg zu einer entspannten Personalsituation am Bau ist jedoch lang und erfordert Geduld. Die öffentliche Hand ist daher gut beraten, mit langfristigen Investitionsentscheidungen für Planungssicherheit zu sorgen. Nur so kann auch der Kapazitätsausbau in der Bauindustrie nachhaltig erfolgreich gestaltet werden.