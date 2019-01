Das neue Jahr hat soeben erst begonnen, da werfen bereits große Ereignisse ihre Schatten voraus. Gebannt schaut die Bauwelt dieser Tage nach München, wo mit der bereits in wenigen Tagen eröffnenden BAU und der im April anstehenden bauma zwei der bedeutendsten Messehighlights der Branche stattfinden. Beide Fachmessen haben sich v. a. ein Thema groß auf die Fahnen geschrieben: die Digitalisierung. Zwar wird von der vernetzten über die autonom agierende Baumaschine bis hin zur digitalen Planung und Bauausführung mittels BIM schon seit Jahren lang und breit über die mannigfaltigen Möglichkeiten der Digitalisierung am Bau diskutiert, so wirklich angekommen ist sie jedoch nach wie vor nicht in der Bauindustrie. Noch immer gibt es zu viele Insellösungen und unterschiedliche Herangehensweisen, die Investitionsentscheidungen bzw. die Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, hemmen. Und doch ist erkennbar, dass sich die Branche öffnet – sowohl von Anbieterseite als auch von Anwenderseite. Der Technologiewandel sowie ein damit einhergehender Kulturwandel sind ohnehin unumgänglich, angesichts der großen Herausforderung, die es auch im Jahr 2019 zu meistern gilt. Sowohl die BAU als auch die bauma bieten vor diesem Hintergrund ideale Plattformen, um sich über die Möglichkeiten der digitalen Transformation auszutauschen. Das wirtschaftliche Umfeld für derartige Anstrengungen könnte jedenfalls nicht besser sein. Nahezu ausnahmslos zeigt sich die Branche in den diesjährigen Bauaussichten, die wir traditionell für Sie in unserer Neujahrsausgabe zusammengetragen haben, positiv für das neue Jahr gestimmt. Zwar werden die Herausforderungen, etwa bei der Schaffung von Wohnraum oder bei der Personalgewinnung, nicht weniger. Das aber v. a., weil die Konjunkturlokomotive Bau nach wie vor unter Volldampf fährt. Diese Energie gilt es 2019 in die richtigen Bahnen zu lenken. Dabei wünscht Ihnen das Team der ABZ gutes Gelingen.