Was für eine paradoxe Situation: Aus Solidarität zum Überfall auf die Ukraine hatten viele Unternehmen verkündet, Lieferungen nach Russland einzustellen oder gar den Betrieb in Russland angesiedelten Produktionsstandorte zeitweilig ruhen lassen. Und während die Diskussion über weitere Sanktionen wie die Einschränkung der Gaslieferungen von Russland auf Regierungsebene anhält, berichten Medien, dass der Automobil-Zulieferer Continental seine Reifenproduktion in Russland wieder aufnimmt. Es gehe aber nicht darum, Lieferschwierigkeiten vorzubeugen oder Gewinne zu erzielen, sondern aus Sorge um Mitarbeiter des Konzerns. Ihnen drohten sonst "harte strafrechtliche Konsequenzen", wird das Unternehmen zitiert.

In einer ähnlichen Zwickmühle befindet sich die Baubranche, denn auch hier wird immer offensichtlicher, dass sich über Jahre gewachsene Prozesse oder Verflechtungen nicht im Handumdrehen lösen lassen. Erst vor Monatsfrist sprach das ifo-Institut eher vage von "einem historischen Einbruch" des Geschäftsklimas in deutschen Unternehmen, die Verbände befürchteten Verzögerungen und Baustopps. Mittlerweile zeichnet sich ein genaueres Bild der Lage im Bau, das nicht weniger dramatisch ausfällt.

"Über die Abhängigkeit von den fossilen Rohstoffen wie Kohle und Öl waren wir uns alle ungefähr im Klaren", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa, aber nun habe man festgestellt, dass die Bauwirtschaft erheblich abhängig sei von Materiallieferungen aus Russland, der Ukraine und Belarus.

Dass 40 Prozent der Auftraggeber geplante Bauprojekte verschieben und 30 Prozent Projekte stornieren, hatte auch der HDB berichtet. "Fast 40 Prozent des auf Baustellen in Deutschland verbauten Stahls kommt direkt oder als Grundprodukt aus diesen drei Ländern", sagte Pakleppa.

Die verstärkte Nutzung heimischer Rohstoffe und die häufigere Wiederverwendung von Baumaterialien erscheint da mehr als zwingend geboten. Dennoch wird niemand einen schnellen Ausweg aus diesem Dilemma erwarten.