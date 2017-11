Die Technologie auf der Baustelle wird immer intelligenter. Vom derzeit viel diskutierten Ansatz, das Planen und Bauen mittels Building Information Modeling (BIM) in die digitale Sphäre zu heben, einmal abgesehen, wird auch nahezu jede Baumaschine, jedes Baugerät und mittlerweile auch der Mensch selbst mit Sensorik und anderen technischen Hilfsmitteln versorgt, die das Arbeiten am Bau einfacher, sicherer und effizienter machen sollen.



Neben der Bereitstellung von Live-Informationen – etwa zum Verdichtungsgrad in Walzen, dem Ladezustand von Transportfahrzeugen oder der Position eines Baggerlöffels – steht vor allem die Automatisierung bzw. Teilautomatisierung von Arbeitsschritten im Fokus der Industrie. Wo dies bereits möglich ist, wird heute bereits mit Hochdruck am Konzept von vollautomatisierten Baustellen gearbeitet.



Die Vision dahinter: Bspw. einen Steinbruch oder eine Straßenbaustelle einmal ähnlich effizient abwickeln zu können wie die industrielle Produktion in der oft zum hinkenden Vergleich herangezogenen Automobilindustrie. Der Gedanke dahinter ist natürlich nachvollziehbar, denn das Argument der vergleichsweise sehr niedrigen Produktivitätsrate am Bau ist unbestreitbar.



Andererseits ist ein ebenso gewichtiger Grund für die zunehmende Digitalisierung am Bau der Fachkräftemangel. Auch das leuchtet ein. Wenn sich immer weniger hinreichend qualifizierte Bediener finden, müssen Maschinen und Geräte auf der Baustelle diesen Kompetenzmangel schlichtweg kompensieren.



Dabei muss man sich aber auch die Frage stellen, ob sich dort, wo sich Prozess-Know-how und handwerkliches Geschick nur noch per Knopfdruck abrufen lassen, die Katze in den sprichwörtlichen eigenen Schwanz beißt. Wenn sich bspw. die Qualität eines Planums in Zukunft nur noch daran bemisst, wie gut ein IT-Fachmann die entsprechende Maschinensteuerung programmiert hat, schwinden damit auch die Chancen, dass es in der eigentlichen Praxis noch Menschen gibt, die derartige Arbeiten noch ohne technische Hilfsmittel beherrschen und etwaiges Wissen an die folgenden Generationen weitergeben können.