Viele Fiebern dem Event geradezu entgegen – endlich wieder persönliche Gespräche, Austausch mit Gleichgesinnten und schauen, wie sich der Marktplatz entwickelt. Die Erwartungen an die Messe in München könnten kaum größer sein als in diesem Jahr, wo Lieferverzögerungen, Rohstoffprobleme und drastische Preissteigerungen jeden betreffen, vom Häuslebauer bis zum Großkonzern. Auch die Einschränkungen der Pandemie wirken hier und da noch nach. Wären die Einflussfaktoren nicht so schwerwiegend, würde bei manchem mehr Vorfreude aufkommen, denn eigentlich geht es der Branche gut. Die Auftragsbücher sind voll, jeder Hersteller würde mehr produzieren, wenn er denn könnte.

Die Exklusivinterviews, die die Redaktion für die bauma-Vorschauausgaben und die vorliegende Hauptausgabe der ABZ mit Chefs, Verbänden und Firmenlenkern geführt hat, legen ein beredtes Zeugnis davon ab. Und sie zeichnen ein anschauliches Bild von einer kraftvollen Branche, die die Herausforderungen der Gegenwart angenommen hat, Lösungen präsentiert und selbstbewusst nach vorn schaut. Wer die Messe besuchen wird, kann sich – wie sonst auch auf jeder bauma – wieder auf zahlreiche Superlative freuen. Viele Aussteller werden Produkte, Dienste und Lösungen präsentieren, die neue Antworten zu Themenfeldern wie alternative Antriebe, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit bieten.

Für alle, die nicht nach München reisen können oder wollen berichtet die ABZ natürlich wie gewohnt ausführlich über alle Neuheiten der Messe. Na denn: It's bauma-Time – lassen Sie sich überraschen!