Sommerliche Höchsttemperaturen, Gasometer-Füllstände und neue Pandemiebefürchtungen lassen viele schon jetzt ehrfürchtig in den Herbst blicken ob der Dinge, die da möglicherweise wieder auf die Gesellschaft hereinprasseln könnten. Auch die Baubranche blickt voller Erwartung in das kühlere Quartal, vor allem wegen des bevorstehenden Messe-Marathons. NordBau, GaLaBau und bauma finden in einem Zeitfenster von nur knapp sieben Wochen statt. Die Erwartungen könnten nicht höher sein, besonders an die bauma: Nach pandemiebedingten Verschiebungenfindet die größte Baumesse erstmals seit drei Jahren wieder statt, und alle fragen sich: Wird es wieder wie in 2019? Ganz sicher nicht – so viel ist sicher. Denn die geballte Messepräsenz im Herbst zwingt viele Aussteller, sich für eine oder zwei Plattformen zu entscheiden. Organisatorisch ist es nicht jedem Hersteller möglich, Menschen und Maschinen innerhalb so kurzer Frist zu verschieben, ganz zu schweigen davon, die Kosten für zwei oder drei Messen zu stemmen. Und so müssen alle Messen ausstellerseitig Federn lassen, mancher namhafte Anbieter findet sich so nicht mehr in der einen oder anderen Ausstellerliste. Was aber Aussteller und Kunden gleichermaßen von den Herbstmessen erwarten, ist persönlicher Kontakt. Von den Events, die in 2022 bereits stattfinden konnten, berichteten Teilnehmer und Aussteller einhellig, dass der wieder mögliche persönliche Austausch mit das Wichtigste gewesen sei. Dieser Erwartung müssen auch die Herbstmessen gerecht werden, daran werden sie gemessen werden.

