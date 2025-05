Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz hat jüngst die Riege der Minister vorgestellt, die von seiner Partei CDU künftig in der Bundesregierung Verantwortung übernehmen sollen. Eine auch für die Bauindustrie wichtige Personalie wurde mit Patrick Schnieder bekannt gegeben, er soll Bundesverkehrsminister werden und das Amt von Volker Wissing übernehmen.

Die Personalie wird insbesondere bei den anstehenden notwendigen Investitionen im Infrastrukturbereich als Schlüsselrolle angesehen, da ein großer Teil des geschaffenen Sondervermögens in diesen Bereich fließen soll. Schnieder ist Jurist und gilt als erfahrener Parlamentarier, er ist seit 2009 im Bundestag vertreten und war von 2009 bis 2021 Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Der neue Verkehrsminister sehe sich selbst laut Medienberichten gern als "Fels in der Brandung", betreibe einen Podcast unter dem Namen "Eifelturm-Talk".

Standfestigkeit wird er in dem neuen Amt zweifelsohne benötigen, denn sein Vorgänger hat ihm mit der Generalsanierung von Schienennetz, Autobahnen und Brücken einige Handlungsfelder überlassen, die nicht hätten größer ausfallen können. Zudem befindet sich mit dem Automobilsektor Deutschlands Vorzeigeindustrie mitten in einer Krise und auch der Umgang mit dem Thema Klimaschutz muss durch die neue Regierung definiert werden.

Schnieder sagte nach seiner Ernennung, er freue sich auf die neue verantwortungsvolle Aufgabe, zugleich empfinde er großen Respekt vor den Herausforderungen, die dieses Amt mit sich bringe. Von verschiedenen Verbandsexperten wird er als verlässlicher und lösungsorientierter Ansprechpartner charakterisiert, auf seiner Agenda als Politiker im Wahlkampf standen zuoberst die Themen "Wirtschaft und Bürokratieabbau" sowie "Infrastruktur und Planungsbeschleunigung".

Es bestehe "großer Handlungsbedarf im Verkehr, vieles ist liegengeblieben", habe etwa der Verband "Die Güterbahnen" seine Botschaft an den neuen Minister adressiert. Die Deutsche Bahn und auch die Autobahn GmbH brauchen "jetzt neue Gelder, damit Bauprojekte an den Markt kommen können", forderte jüngst der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe pocht auf eine sofortige "investive Wirtschaftspolitik". An Baustellen wird es dem neuen Verkehrsminister sicher auf absehbare Zeit nicht mangeln.