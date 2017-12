Der momentane Bau-Boom sorgt bei den Unternehmen der Deutschen Bauwirtschaft aktuell für haufenweise positiven Stress. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt und gerade jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel und mit Einsetzen der kalten Jahreszeit wollen viele Projekte noch schnell beendet werden. Ein Umstand, der schnell auch gefährlich werden kann, wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt derzeit betont. U. a. in Nordrhein-Westfalen und Teilen Bayerns melden sich dieser Tage regionale Gewerkschaftsvertretungen zu Wort und warnten vor Nachlässigkeiten beim Thema Arbeitsschutz durch das sogenannte "Turbobauen". Allzu häufig drohe der Arbeitsschutz dem Termindruck zum Opfer zu fallen.



Ohnehin ein Thema, dass am Bau vielerorts noch immer stiefmütterlich behandelt wird, wie bspw. auch die kürzlich in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Landeskontrollen bei Transport-, Bau- und Metallbetrieben zeigten. In 80 % der 330 geprüften Unternehmen entdeckten die Ermittler dabei Mängel an den eingesetzten Gabelstaplern und Kränen. In jedem dritten Unternehmen seien diese so schwerwiegend gewesen, dass die Geräte stillgelegt worden seien, berichtete das NRW-Arbeitsministerium. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann zeigte sich nicht ohne Grund schockiert. Es klingt banal, ist jedoch unumstößlich wahr: Arbeitsschutz sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Regelmäßigere Kontrollen könnten hier schon helfen. Vor allem müssen sich aber die Betriebe ihrer Verantwortung bewusst sein und interne Kontrollen ernster nehmen. In diesem Sinne: Rutschen Sie gut und unfallfrei ins neue Jahr!