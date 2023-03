Die Veröffentlichung der Zahlen zu Baugenehmigungen im Dezember 2022 vom Statistischen Bundesamt vor wenigen Tagen haben bestätigt, was in der Branche eigentlich schon bekannt war: Die Talfahrt beschleunigte sich zum Jahresende mit Minus 18 Prozent deutlich, für das Gesamtjahr wurde ein Rückgang von rund 7 Prozent festgestellt.

"Der Rückgang hat sich in den letzten Monaten verfestigt", beschreibt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) die Entwicklung bis heute und warnt: "Wenn wir nicht bald das Ruder rumreißen, wächst sich die Wohnungsmarktkrise weiter aus." Auch Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie (HDB) konstatierte, dass die Situation in 2023 nicht besser werde und die Schaffung von ausreichend bezahlbaren Wohnraum für lange Zeit nicht mehr möglich sein werde. Der ZDB fordert als Maßnahme nun ein temporäres Aussetzen des EH40-Standards bei der Förderung und Unterstützung der KfW-Bank für Investoren. Auch der HDB moniert die zu geringe Neubauförderung und zu hohe Zinsen und forderte Bund, Länder und Gemeinden auf, Baubudgets aufzustocken. Bundesbauministerin Klara Geywitz räumte den deutlichen Rückgang von Bauanträgen ein, kommentierte hingegen: "Aber von einem kompletten Baustopp kann keine Rede sein." Der Bauüberhang von genehmigten, nicht gebauten Wohnungen steige weiter an. Geywitz wiederholte die bereits für 2023 angekündigten Förderprogramme und Maßnahmen zu vereinfachten Planungsverfahren, Digitalisierung und seriellem Bau, mit denen Bauzeiten künftig verkürzt werden sollen. Ende Februar hatte die Ministerin die Bauwirtschaft zudem als quasi rückständig bezeichnet, als sie im Bundestag zu offensichtlich verfehlten Wohnungsbauzielen Stellung nehmen sollte. Das permanente Festhalten der Ministerin an einmal formulierten Maßnahmen und der Fingerzeig auf Fehler von Anderen legen die Vermutung nahe, dass im Bundesbauministerium derzeit nicht wirklich Alternativen für die drängenden Problemstellungen geprüft werden.