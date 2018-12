Mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest neigt sich das Jahr 2018 allmählich dem Ende zu. Für die Baubranche dürften die zurückliegenden zwölf Monate die wohl erfreulichsten seit der Finanzkrise gewesen sein. Seit nunmehr sechs Jahren hält der Aufschwung in Deutschland bereits an und noch kurz vor dem Jahreswechsel überschlagen sich die Meldungen zu konjunkturellen Rekordwerten sowie äußerst positiven Aussichten für das kommende Jahr.



Ohne allzu viel vorweg zu nehmen: Auch die Statements aus der Branche, die wir traditionell für die Neujahrsausgabe der Allgemeinen Bauzeitung sammeln, lassen erstaunlich wenig Skepsis am ungewöhnlich starken und nachhaltigen Bau-Boom erkennen. Herausforderungen gibt es bekanntlich viele, echte Sorge jedoch nur in Einzelfällen. Fast schon störend für das heile Bild, welches man nur allzu gerne mit in die Festtage nimmt, macht sich da eine aktuelle Studie aus, die von einer"auf der Kippe" stehenden "globalen Baubranche" kündet (s. Seite 1).



Nun ja: Zum Einen sollte die Analyse eines Kreditversicherers, die Unternehmen dazu mahnt, sich abzusichern, per se mit Bedacht gelesen werden. Zum Anderen folgt dem etwas reißerischen Titel der entsprechenden Pressemeldung die Feststellung, dass die deutsche Baubranche gegen den globalen Trend läuft. Dieser wiederum zeigt sich zudem keineswegs in einem drohenden Einbruch, sondern zunächst lediglich in einem Rückgang des Booms auf hohem Niveau. Den Akteuren der Branche dürfte eine solche Entwicklung kaum den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Wie wir in Gesprächen immer wieder feststellen, haben die Unternehmen durchaus aus den Erfahrungen der Nachwendezeit und der Finanzkrise gelernt.



Gegebenenfalls könnte eine leichte Beruhigung der aktuell stark erhitzten Bauindustrie sogar positiv wirken, indem sie Räume zur Einkehr und Besinnung auch abseits des Weihnachtsfestes eröffnet. Schließlich befindet sich die Branche im Umfeld von Kapazitätsengpässen und Digitalisierungsdruck in einem umfassenden Anpassungsprozess.



Abflauende Konjunktur hin oder her – Auch 2019 verspricht ein spannendes und erfolgreiches Jahr zu werden. Zunächst darf jedoch ausgiebig gefeiert werden.