"Wir wollen unseren Kunden die beste analoge und digitale Brand Experience bieten – bei unseren Produkten, beim Service und bei der Wahrnehmung der Marke OilQuick", erläutert Geschäftsführer Franz Josef Schauer. "Bei allem, was wir tun, möchten wir ein Stück über den Status Quo hinauswachsen." Geschäftsführerin Brigitte Schauer ergänzt: "Innovation, Effizienz und Qualität sind wichtige Werte, die uns auszeichnen. Das Design-Upgrade visualisiert diese Stärken noch deutlicher und macht unseren Markenkern mit einem zeitgemäßen Erscheinungsbild erlebbar."

Steindorf (ABZ). – Vom Logo-Refresh bis zur neuen Website: Mit einem umfassenden Marken-Relaunch möchte das Unternehmen OilQuick seine visuelle Identität schärfen. Der neue Look soll die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens und des Produktportfolios symbolisieren und den Premiumanspruch der Marke auch auf den eigenen Außenauftritt übertragen.

Mehr denn je stehen Unternehmen der Baubranche vor der Herausforderung, Abläufe rationeller zu gestalten, Kosten zu sparen und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, heißt es von Seiten des Unternehmens. Als Pionier des Schnellwechsler-Markts trage OilQuick seit fast 30 Jahren mit wegweisenden Lösungen dazu bei, Anbaugeräte noch smarter und sicherer zu wechseln und so die Effizienz im Baustellenalltag zu steigern.



"Dieser Ehrgeiz, die Arbeit unserer Kunden immer wieder ein Stück besser zu machen, wird von unserem neuen Marken-Claim "IMPROVE YOUR MACHINE – BE BETTER" perfekt transportiert", ist Geschäftsführer Stefan Schauer überzeugt. Auch der rundumerneuerte Internetauftritt www.oilquick.de steht ganz im Zeichen der Kundenorientierung: Eine durchdachte Benutzerführung, ein aufgeräumtes Seitenlayout und schnelle Ladezeiten sollen die Navigation im deutlich erweiterten Informationsangebot unkompliziert und effizient machen. Die komplett überarbeitete OilQuick App ergänzt den Webauftritt mit mobil optimierten Features für Routinetätigkeiten, beispielsweise einem digitalen Wartungsplan, der geobasierten Bestellung von Ersatzteilen und Videotutorials für Wartungs- und Reparaturarbeiten.