Baienfurt/Ravensburg (ABZ). – Kraftvolle Leistung, besondere Vielseitigkeit, geringe Kosten und niedriger Kraftstoffverbrauch: Mit dem G1500 und dem G1500 (X-TRA) präsentiert Tobroco-Giant einen Knicklader in zwei Ausführungen mit Radmotoren für Stabilität, Wendigkeit und Produktivität.

Im Bereich Teleskopradlader und Skidsteer setzt Kiesel seit Langem auf die vielseitigen Modelle von Tobroco-Giant. Auch der neue G1500 (X-TRA) rechtfertigt nach Ansicht des Unternehmens dieses Vertrauen: Der leistungsstarke 19 kW/26 PS-Dieselmotor erfüllt den neuesten Standard nach EU Stufe V für saubere Motoren. Um Leistung und Komfort zu gewährleisten, hat der Hersteller die Maschinen mit vier Hochleistungs-Radmotoren von Poclain und einer elektrisch einschaltbaren Längssperre ausgestattet. Dieser Antriebsstrang soll für sehr viel Grip, hohe Zugkraft und geschmeidige Bewegungen bei gleichzeitig geringen Betriebskosten und niedrigem Kraftstoffverbrauch sorgen.

Trotz der kompakten Abmessungen und einem Betriebsgewicht von nur 1480 kg verfügt der G1500 in der Standardausführung über eine Kipplast von 1040 kg und eine Hubhöhe von 2,56 m. Der G1500 X-TRA hebt bis zu einer Höhe von 2,07 m und erreicht sogar eine Kipplast von 1500 kg. Die Standardbreite von 110 cm für den G1500 und 110 cm für den G1500 X-TRA ermöglicht das Arbeiten in Innenräumen, auf engen Wegen oder an Orten mit begrenztem Platz.

Bei der Arbeit mit schweren Lasten zeige die Maschine stets eine außerordentliche Stabilität, verspricht der Hersteller. Dies sei den vier Radmotoren zu verdanken, die den Schwerpunkt der Maschine sehr tief legen. Um besondere Produktivität zu erreichen, besteht die Möglichkeit, die Maschine mit dem patentierten Stabilo-System oder mit einer Hubgerüstfederung auszustatten. Beide Optionen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Komfort, da Unebenheiten im Gelände ohne Einbußen bei der Leistung ausgeglichen werden.

Die Maschinen sind standardmäßig mit einem klappbaren Schutzverdeck und zwei Arbeitsscheinwerfern vorne und hinten ausgestattet. Dies kann als Option in eine komplette Kabine geändert werden. Alle Dächer und Kabinen sind international gültig nach dem Rops/Fops-Standard zertifiziert und wurden durch unabhängige Prüfer auf Sicherheit getestet. Aufgrund der guten Rundumsicht hat der Bediener eine sehr gute Sicht auf das Anbaugerät, wodurch zusätzlich präzise Bewegungen gewährleistet sind. Hinzu kommt, dass die Bedienerumgebung geräumig und ergonomisch ist. Die Bedienelemente können einfach bedient werden, der Joystick ist leichtgängig und die Lenksäule neigungsverstellbar. Das alles sorgt laut Kiesel dafür, dass der Bediener komfortabel, effizient und sicher arbeiten kann.