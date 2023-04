Der vollelektrische Bergmann-Dumper C804. Foto: Bergmann

Der vollelektrische Bergmann-Dumper C804 ist vor den Landungsbrücken in Hamburg im Einsatz. Um in dem stark frequentierten Stadtbereich die Emissionen und die Geräuschbelastung so niedrig wie möglich zu halten, setzte die Firma Pohl beim Abtransport des Grabenaushubs und beim Verfüllen der Gräben auf die Elektro-Maschine.