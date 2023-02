Mit mehr als 1000 Mitarbeitenden in 24 deutschen Städten und an zwei Standorten in Österreich ist Socotec Deutschland in den Bereichen Building & Real Estate, Infrastructure, Environment & Safety tätig und bietet fachübergreifende Dienstleistungen an, um die Wertschöpfungskette in allen Bereichen des Bauens zu erweitern.

Durch die Übernahme der Marx Ingenieure aus Inden durch ZPP Ingenieure werden die Kompetenzen der Einheiten in den Bereichen Ingenieur- und Industriebau zusammengeführt. Ein weiterer Wachstumsschritt ist auch die Übernahme des in Burgdorf/Hannover und Mainz ansässigen Architekturbüros Höhlich & Schmotz durch Canzler.

Mit der Akquisition wird die Position der Gruppe im Bereich Architektur gestärkt und insbesondere das Spektrum der angebotenen Planungsleistungen für öffentliche Auftraggeber erweitert. Zudem soll die bundesweite Präsenz mit einem neuen Standort in Niedersachsen und einem in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden.

Architekten und Ingenieure nutzen gemeinsam ihre Synergien, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und komplexe Bauprojekte erfolgreich zu betreuen, heißt es in einem Statement der Verantwortlichen.