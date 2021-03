Vom ersten Grundriss bis zum fertigen Gebäude ist es ein langer, zeitaufwendiger Prozess. Eine Vielzahl von beteiligten Firmen und Köpfen müssen unter einen Hut gebracht werden. Abstimmungen werden so schnell zu einer Bewährungsprobe. Aber nicht mit Revu. Die universelle Bausoftware von Bluebeam setzt weltweit Standards für Projekteffizienz und -zusammenarbeit in der Baubranche. Für die Bauleitung heißt das, dynamischer, einfacher und komplett papierlos zu koordinieren und kommunizieren.

Für die zeitgleiche standortunabhängige Zusammenarbeit nutzt das gesamte Projektteam PDF-Dateien in einer Cloud. So werden alle wichtigen Bauunterlagen digital gebündelt. Baupläne lassen sich ganz einfach, schnell und intuitiv überprüfen, anpassen, mit Kommentaren sowie Notizen versehen und Personen zuweisen. Das ausführende Bauunternehmen kann live darauf zurückgreifen und anhand farbiger Markierungen Änderungen in Echtzeit nachvollziehen.

Für die Bauleitung stellt Revu eine wesentliche Erleichterung der Baukoordination dar. Sie genießt die volle Transparenz über alle Pläne, hat wichtige Fristen stets im Blick und ist immer auf dem neusten Stand des Projektfortschritts. Denn die Verwaltung sämtlicher Baudokumente und Verträge mit Subunternehmen in nur einem einzigen System gewährt – auch abseits der Baustelle – einen schnellen und genauen Überblick.

Digitale und dynamische Kollaboration

Eine in Revu direkt integrierte Lösung ermöglicht es Teammitgliedern verschiedener Unternehmen außerdem, zeitgleich und von überall an ein und demselben Dokument zu arbeiten. Studio heißt das leistungsstarke Tool für eine effiziente Dokumentenverwaltung und Zusammenarbeit an Bauprojekten. Die Cloud-Lösung mit Servern in Deutschland macht standortunabhängige Abstimmungen leicht und sorgt für reibungslose Planungsprozesse. An Studio-Sitzungen können bis zu 500 Personen teilnehmen, bei den Studio-Projekten ist die Teilnehmerzahl sogar unbegrenzt. Allen steht dabei genügend Speicherplatz zur Verfügung, um Informationen und Baufortschritte live miteinander zu teilen: Bis zu 5.000 Dateien können hochgeladen werden.

Revu von Bluebeam ist zu 100 Prozent auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Baubranche ausgerichtet. Ob Planung, Ausführung, Koordination oder Überprüfung – alle Beteiligten profitieren von der universellen Software. So wird die Architektur-Planung dank der branchenführenden Markierungstechnologie und einer Vielzahl bauspezifischer Werkzeuge enorm vereinfacht. Beides ermöglicht den bauausführenden Unternehmen einen schnellen Austausch über alle Projektschritte. Die Markierungen können individuell erstellt, farblich hervorgehoben und automatisch in der Markierungsliste zur späteren Nachverfolgung gespeichert werden. Alles digital an einem zentralen Ort.

Intuitive Planungs- und Kommunikationsprozesse

Auch Flächen und Mengenangaben lassen sich im Handumdrehen berechnen und an andere Teams weitergeben. Es besteht zudem die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Versionen übersichtlich zu vergleichen. Dank der farblichen Kennzeichnung sehen alle Projektbeteiligten auf einen Blick, welche Planänderungen vorgenommen und ob diese wunschgemäß ausgeführt wurden. Darüber hinaus lassen sich die verschiedenen Baupläne übereinanderlegen. Hier werden die Unterschiede ebenfalls wischen den einzelnen Versionen farblich hervorgehoben. So können sich Bauteams mithilfe von Revu bei jedem Schritt abstimmen, ohne am selben Ort sein zu müssen.

Die Digitalisierung und Standardisierung von Arbeitsabläufen spart sowohl Zeit als auch Kosten und Ressourcen. Bauprojekte können termingerecht im geplanten Zeit- und Budgetrahmen durchgeführt werden und Unternehmen deutlich wirtschaftlicher sowie nachhaltiger arbeiten. Ein großer Pluspunkt ist zudem die hohe Benutzerfreundlichkeit von Revu. Die Software ist einfach zu handhaben und die intuitive Installation erfolgt ohne großen Trainingsaufwand. Darüber hinaus erleichtert der Ausbau einer gemeinschaftlich genutzten IT-Infrastruktur den Technik-Support erheblich. Aktuell können Interessierte die Bausoftware 30 Tage kostenlos testen. www.bau-mit-bluebeam.de