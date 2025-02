Kehl/Wörth an der Donau (ABZ). – Unerwartet hohe Kita-Anmeldungen und Zeitdruck – wie können Städte und Gemeinden schnell und unkompliziert zusätzliche Räumlichkeiten bereitstellen, damit jedes berechtigte Kind einen Kita-Platz erhält? Eine sehr legitime Frage, die die Stadt Wörth an der Donau kreativ für sich entschieden hat.

Sie wählte eine Full-Service-Mietlösung des Spezialisten Algeco. Von der Vorbereitung der Baustelle bis zur Schlüsselübergabe der voll ausgestatteten Kita vergingen gerade einmal zwei Wochen, betont der Modulbau-Anbieter aus Kehl.

Das Gebäude bietet nach Auskunft von Algeco alles, was eine Kita ausmacht: angefangen von hellen, großzügigen Räumlichkeiten, über eine kindgerechte Sanitäreinrichtung, bis hin zu hohen Brandschutz- und Sicherheitsstandards.

Das einstöckige Gebäude hat eine Nettoraumfläche von 390 Quadratmetern und ist für insgesamt 40 Kinder, davon eine U3-Gruppe, sowie fünf Mitarbeitende, ausgelegt. Algeco hat insgesamt 23 Module der Komfort-Linie Advance Plus zu einer harmonischen Einheit verbunden und so eine besondere Wohlfühlatmosphäre für alle geschaffen.

Der Gebäudetrakt verfügt, so Algeco, zusätzlich zu den Gruppen- und Schlafräumen, über eine kindgerechte Küche, einen Speisesaal sowie adäquate Sanitärräume. Hauptkriterium für die Auftragsvergabe war über das 360°-Leistungsportfolio hinaus die Reaktionsgeschwindigkeit: Bereits zwei Tage nach der Kontaktaufnahme durch die Stadt Wörth waren die Spezialisten von Algeco vor Ort, um alle Details zu besprechen. Wegen des knappen Zeitrahmens musste die Baugenehmigung innerhalb von zehn Tagen vorliegen. Algeco erstellte eine Grundrissidee und kümmerte sich in enger Zusammenarbeit mit dem Bauplanungsbüro SHW aus Gera um die Dokumentation inklusive der Einholung der Baugenehmigungen – und sicherte eine schnelle Bauausführung zu, erläuterte ein Sprecher von Algeco. Dabei stehe die Linie Advance Plus von Algeco für Rundum-Komfort in jeder Dimension: Lichtdurchflutete Räume würden in Verbindung mit schönen Ausstattungsdetails und guten Technologien für ein angenehmes Raumgefühl sorgen. "Unsere Komfort-Linie ist für Bildungsbauten eine interessante Option", erzählt Franco Campanile, Vertriebsmitarbeiter bei Algeco.

Von außen besteche die Komfort-Linie durch extrabreite Module, glatte Fassaden und große Fensterflächen mit elektrischen Außenjalousien. So könnten Architekten durch kreative Kombination der einzelnen Module ansprechende Lernorte schaffen. Im Innern würden breite Flure und Treppenhäuser für ein großzügiges Raumgefühl sorgen. Das weiße Innendesign, die edlen Eschedekortüren mit Edelstahldrückern und der Holzdekorboden vermittelten moderne Eleganz mit Wohlfühlcharakter. Intelligente Vorwandsysteme würden zudem elegant Kabel und Leitungen verbergen.

Thema Brandschutz: Tragende Bauteile der Container sollen Bränden mehr als 30 Minuten standhalten, während Wände und Decken der Flur- und Treppenhausmodule standardmäßig die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F30AB erreichen, so Algeco.

Der Auftraggeber hat noch mehr in Anspruch genommen, was Algeco im Rahmen des 360° Service-Konzepts bietet. Die Stadt Wörth habe sich für folgende Zusatzleistungen entschieden: äußerer Blitzschutz, Türwächter, LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder, Panikschloss mit elektrischem Türöffner und ein Komfort-Vordach mit Eingangspodest. Im Innern kamen hinzu: ein Brandschutzkonzept plus Feuerlöscher, Rauchmelder und eine Amokalarmierung. Algeco stattete das Gebäude auch mit einer Küche, einem Akustikdecken und einer Heizkörperverkleidung aus.