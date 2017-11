Neubeuern (ABZ). – Digitalisierung ist auch bei der Realisierung von Bauleistungen in aller Munde: Ob das papierlose Büro, e-Vergabe oder BIM – Orca Ava, das Komplettprogramm zur Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und zum Kostenmanagement, bietet alle Funktionen, um an diesen Prozessen teilzunehmen. So kann der begleitende Schriftverkehr in Orca Ava komplett im Projekt abgewickelt und dokumentiert werden. Dazu wurde der Texteditor in Version 22 wesentlich erweitert. Grundsätzlich orientiert er sich in Funktionsweise und Darstellung an den gängigen Windows-Texteditoren und ist damit intuitiv und komfortabel zu bedienen.

Mit der Orca IFC Mengenübernahme ist die Grundlage zur Teilnahme am BIM Prozess geschaffen. In Orca Ava 22 sind die IFC-Daten mit einer 3D-Darstellung verknüpft. Die Visualisierung zeigt das Projekt als grafisches dreidimensionales Konstruktionsmodell, das der räumlichen Zuordnung und Orientierung dient. Die 3D-Visualisierung ist mit Übernahmetabellen verknüpft, so dass eine Markierung im Modell schnell und einfach zum zugehörigen Eintrag führt. Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Markierte Einträge können durch farbliches Hervorheben oder Heranzoomen im Modell lokalisiert werden. In diesen, für die Übernahme aufbereiteten Sichten, sind die IFC-Daten nach unterschiedlichen Ordnungskriterien sortiert. Raumgeometrie ist eine räumlich-/geschoss-orientierte Darstellung mit allen raumgeometrischen Maßen wie Fläche, Umfang, Höhe und Volumen. Alle im Projekt enthaltenen Fenster- und Türtypen können in einer eigenen Sicht gelistet werden. In weiteren Darstellungen werden alle Bauteile entsprechend der IFC-Systematik gruppiert, z. B. Balken, Fundamente, Treppen, Rohre, Leuchten oder Endgeräte. In allen Sichten können die Anzeigen individuell konfiguriert werden, um die aktuell benötigten Daten in den Fokus zu stellen. Dabei unterstützt zusätzlich eine umfangreiche Suche.



Die Grundlage für fachübergreifende Zusammenarbeit und elektronische Kommunikation mittels Vergabeplattformen ist der korrekte Datenaustausch. Durch die GAEB-Vielfalt führt schnell und sicher ein GAEB-Assistent. Die korrekte Struktur und Gliederungstiefe von Leistungsverzeichnissen kann über den Gliederungs-Assistenten definiert werden, z. B. für die e-Vergabe und die Mengenermittlung nach REB DA 11. Zum Lieferumfang der Orca Ava gehören alle relevanten Schnittstellen, z. B. GAEB 90/2000/XML, GAEB X31 zur Mengenermittlung (Aufmaße) und Datanorm. Standardmäßig integriert sind auch die Schnittstellen zu professionellen Textanbietern, z. B. STLB-Bau, STLK und DBD-Produkte. Aus vielen Programmteilen kann der Export der kompletten Datenstruktur in Microsoft Office-Formate erfolgen. Orca Ava ist konzipiert für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Sanierungs- und Renovierungsarbeiten, die TGA-Gewerke Elektro, Heizung und Sanitär und den GaLa-Bau. Es können beliebig viele Bauvorhaben durchgängig bearbeitet werden.