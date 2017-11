Büdingen-Rinderbügen (ABZ). – Begeisterung schwingt mit, wenn die Verantwortlichen der Vogelsberger Basaltwerk GmbH & Co. KG, VBW, von ihrem Neuzugang berichten. Ein optimal ausgelegter Sandvik CS550 C sorgt im Werk seit Februar als zuverlässige Hochleistungseinheit bei hohem Durchsatz für Präzision und Qualität in der Sekundärbrechstufe. Der Steinbruch bei Büdingen-Rinderbügen im Wetteraukreis liefert seit 1963 den für die Vogelsberger Landschaft typischen Basalt. Gewonnen und zu Schotter, Splitt, Edelsplitt sowie Brechsanden verarbeitet, wird er aktuell von der Vogelsberger Basaltwerk GmbH & Co. KG, VBW, einem Unternehmen der Dressler Verwaltungsgesellschaft mbH. Die in zweiter Generation von Fritz Dressler und Klaus Dressler geführte Gruppe gilt als gute Adresse für Bauplanung, Hoch- und Straßenbau sowie Ausbau und hat sich mit der Rohstofftochter VBW unter dem Slogan "Der Ursprung des Bauens" auch in der Baustoffproduktion Wertschöpfung gesichert. Die Basaltkörnungen fließen in die eigene Baustoffproduktion und decken darüber hinaus den regionalen Bedarf zahlreicher Fremdabnehmer.

Seit Jahresbeginn 2016 ist Bernd Krempel als Mitgeschäftsführer bei Dressler im Boot. Eine seiner wichtigsten Aufgaben besteht darin, den bestehenden Prozess im Basaltwerk gemeinsam mit dem Betriebsleiter Dieter Pracht und seinem Vorarbeiter Heiko Schlögel laufend zu optimieren. Ein Brechertausch in der Sekundärstufe – seit 1984 durch einen robusten Kegelbrecher Svedala1650 repräsentiert – war der erste Schritt des vorgesehenen Modernisierungsprogramms im Sinne höherer Kapazität und Produktqualität. Stets zufrieden mit dem Sandvik-Service und der Beratung über den gesamten Lebenszyklus des alten Svedala-Brechers hinweg, favorisierten die Entscheider den Ersatz durch einen Hydrocone Sandvik der CH-Serie, wohl wissend, dass diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die Fahrweise ihres Vorbrechers haben würde. Am Ende kam es anders, denn genau zur rechten Zeit für VBW wurde einer noch idealer zur geforderten Aufgabenstellung passenden Sandvik-Innovation die Marktreife bescheinigt.

Eine absolute Neuheit zu empfehlen – und zu kaufen, setzt belastbares gegenseitiges Vertrauen voraus. Da es daran zwischen dem Beratungspartner und Brecherspezialisten für stationäre Anlagen, Hubertus Kirschbaum aus dem Sales Team der Geschäftseinheit Sandvik Mining & Rock Technology in Essen und den Verantwortlichen bei VBW nicht mangelt, traf die Information ins Schwarze. Bereits die Ergebnisse der in schwedischen Steinbrüchen getesteten Vorserienmodelle des brandneuen Sandvik-Brechers CS550 sprachen für sich. Dieser jüngste, innovative Kegelbrecher aus der 500er-Brecher-Reihe ergänzt nicht nur die beiden Modelle Sandvik CH550 und CH540, sondern empfiehlt sich als speziell für die Gesteinsaufbereitung optimierte Neuheit auch als Alternative im bisherigen Revier des CH660. Dazu nutzt der Sandvik CS550 viele Komponenten des CH-Systems, erzeugt gleichzeitig aber einen höheren Druck, arbeitet präzise, verfügt über wartungsfreundliche Sicherheitsfeatures – und reagiert weniger sensibel im Bereich der Materialaufgabe als bspw. Sekundärbrecher der CH-Serie. Der völlig neu durchdachte Brechraum der zuverlässigen Hochleistungsmaschine für Sekundärbrechstufen mit hoher Zerkleinerungsrate, setzt auf eine einzigartige Kombination aus Flach- und Steilkegel, die wesentlich für das erwünschte Qualitätsplus in der Sekundärbrechstufe verantwortlich zeichnet. Um den Ansprüchen einer möglichst breiten Anwenderschaft entgegenzukommen, wird der Brecher in der Version C (Course) für die Aufnahme von Material bis 350 mm sowie EC (Extra Course) bis 430 mm Kantenlänge konfektioniert.

Eine Möglichkeit zur gründlichen Inaugenscheinnahme des neuen Brechermodells ergab sich für die potenziellen deutschen Premierenkunden bei einem Sandvik-Kundenevent im September 2016, wo Bernd Krempel und Dieter Pracht den Auf- und Abbau des dort präsentierten CS550 genau verfolgten. Schon in diesem Moment sehr angetan von der durchdachten Konstruktion, die neben Produktivität eine Vereinfachung der Servicearbeiten implizierte, räumte die konkrete Planung im Sandvik Plant-Designer-Programm mit den hinterlegen kundenspezifischen Daten vom eigenen Basalt auch noch letzte Zweifel aus. Der Brecher wurde beauftragt, im schwedischen Sandvik-Werk in Svedala gefertigt und im Februar 2017 als Nr. 5 der CS550er-Serie in der zur Aufgabe passenden "Brechraumversion C" an Stelle seines in die Jahre gekommenen Vorgängers bei VBW installiert.