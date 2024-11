Den Wunschkran selbst zusammenstellen und den Preis im Blick haben – das soll der neue Konfigurator von BKL bieten. ABB.: BKL

Neben dem bekannten BKL-Kranfinder zum Finden und Online-Anfragen von Kranen aus dem BKL-Mietpark ist er das neue digitale Tool der BKL Baukran Logistik GmbH für den Krankauf. Mit dem neuen Service will das Verkaufsteam von BKL laut eigenen Angaben seinen Kunden nicht nur individualisierte Neukrane bieten, sondern auch noch mehr Transparenz.

Die Bedienung des neuen BKL-Krankonfigurators soll intuitiv sein und setze kein detailliertes Wissen über die Krantypen voraus. Im ersten Schritt wird die Kranart Unten- oder Obendreher festgelegt. Mittels Schieberegler wählt der User dann zuerst die benötigte Größenklasse und anschließend, je nach Kranart, weitere Eigenschaften wie Ausladung, Hakenhöhe und die Basis wie Kreuz oder Anker. Aus einer Farbpalette von Dahliengelb über Erdbeerrot oder Capriblau bis hin zu Smaragdgrün können Interessenten ihre Firmen- oder Lieblingsfarbe auswählen. Die Lackierung ist kostenfrei.



Zusatzzubehör kann ebenfalls per Klick ergänzt werden. Dabei stets live auf dem aktuellen Stand sind die Vorschau auf den konfigurierten Kran und die Echt-Preis-Anzeige, so dass der Kunde seinen Kran und den Preis stets im Blick haben soll. Nach Abschluss der Konfiguration kann die gewählte Zusammenstellung für ein Angebot, das zum Beispiel "3 Jahre BKL Qualitätsgarantie", Standardzubehör, Lieferung und Montage innerhalb Deutschlands und Österreichs enthält, direkt an das BKL Verkaufsteam gesendet werden.