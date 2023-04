München (ABZ). – Mit der KONKRET Konferenz hat das Software-Unternehmen Capmo laut eigenen Angaben kürzlich die erste Konferenz für digitales Baumanagement ins Leben gerufen. Rund 200 Teilnehmende kamen in München zusammen, um sich zu aktuellen Themen wie digitalem Baumanagement, Modulbau und künstlicher Intelligenz (KI) auszutauschen.

Die prominentesten Redner der Konferenz waren Nils Köster, Geschäftsführer der Köster GmbH und Markus Richthammer, Vorstand Industrie bei Max Bögl. Sie erklärten, wie Digitalisierungsprojekte erfolgreich werden und wie die Bauzeit in manchen Projekten halbiert werden kann. Aber auch Startup-Unternehmer kamen zu Wort. So teilte zum Beispiel Konstantin Kauffmann von oculai, wozu künstliche Intelligenz auf der Baustelle in der Lage ist. Kameras, wie die von oculai, dokumentieren den Baufortschritt von oben. Kauffmann erklärte "Eine künstliche Intelligenz muss nur einmal trainiert werden.

Dann funktioniert sie für immer und lernt stetig von allein dazu." Auch das Startup Cathago war dabei und stellte die digitale Materialbeschaffung vor. "Die Diversität der Teilnehmenden ist spannend. Hier sind Bauunternehmen, Zulieferer, Projektentwickler, Startups und Bildungsanbieter. Man hat mit jedem ein Thema zum Austauschen", sagt Gründer Philipp Dressler.

Besonders gut angekommen ist auch der Vortrag von Sebastian Schumacher und Christoph Runge von KS-Modulbau. "Modulbaulösungen, egal ob aus Kalksandstein, Beton oder Klinker stehen bis zu 15-mal schneller auf der Baustelle als klassische Wände", erklärt Schumacher. "Modulbau wird in acht bis zehn Jahren Standard sein", ist sich sein Kollege Runge sicher.

Thomas Pfeiffer von der Bayerischen Hausbau, selbst Redner bei der Veranstaltung, lobt die Kombination aus Digitalisierungs- und Bauproduktionsthemen. Bei seinem Vortrag diskutierte er mit den Teilnehmenden unter anderem, wie bei Ausschreibungen eine Balance zwischen Qualität und Preis gefunden werden kann.

Ist die Ausschreibung gewonnen, geht's ans Bauen. Dafür ist besonders Max Bögl deutschlandweit bekannt. Markus Richthammer, Vorstand Industrie, rät: "Betrachten Sie die Baustelle als Fabrik. Es braucht eine klare Taktung durch gute Planung. Dann entsteht kein Druck." Genau diese klaren Prozesse seien auch die Basis für die Digitalisierung. An dieser Stelle knüpfte Sebastian Schlecht, Mitgründer und technischer Leiter von Capmo an. "Um erfolgreich zu bauen, braucht es klare Standards, wie Prozesse abzulaufen haben", sagt er. In seinem Vortrag zu den Neuerungen in der Capmo-Software verrät er, was noch in diesem Jahr realisiert werden soll. Um ganzheitliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen, arbeitet das Unternehmen gerade an einem einheitlichen Dokumentenmanagement.