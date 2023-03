Luckenwalde (ABZ). – Seit einiger Zeit spielen Schüler im neuen DRK Hort "Glückskinder" im brandenburgischen Luckenwalde. Der Neubau schließt sich an das bestehende Mensagebäude der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schulen in Luckenwalde an und ist für die Kinder nach der Schule somit auf kurzem Weg zu erreichen, wie der Fensterhersteller WindowMaster berichtet.

Als erstes zogen die Hortkinder aus einem nahegelegenen Kindergarten in das neue Gebäude ein. Im Zuge ihres Umzugs werden in der Nachbareinrichtung künftig zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung stehen und die Altersklassen sind klar voneinander getrennt. Der neue Schulhort wurde vom Architekturbüro pha Architekten BDA aus Potsdam als Holzmassivbau entworfen. Im Fokus stand dabei laut den Verantwortlichen eine konsequent nachhaltige Gebäudegestaltung, bei der unbehandeltes Holz zum Einsatz kam. Die nachhaltige Gestaltung des Gebäudes spiegelt sich jedoch nicht nur in der Massivholzbauweise, sondern auch in der Wahl des Lüftungskonzeptes wider. So kommt in allen Bereichen ein natürliches Lüftungssystem zum Einsatz.

Dieses Konzept basiert auf intelligent gesteuerten Fensteröffnungen. Sie sorgen aufgrund ihrer vollumfänglichen Automatisierung rund um die Uhr für eine zuverlässige Raumlüftung und Frischluftzufuhr. Die Wahl fiel hier auf eine Mischung der Lüftungsprinzipien "einseitige Lüftung" und "Querlüftung". Die einseitige Lüftung kommt dabei in Räumen zum Einsatz, die nur auf einer Seite über Fenster verfügen. Die Querlüftung hingegen wird mithilfe von Fenstern auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Raumes erreicht. So entsteht ein quer durch den Raum verlaufender Luftstrom, der optimal und mit so wenig Zugluft wie möglich eingestellt wird. Die meisten Räume des Hortes verfügen zudem zusätzlich über manuell zu betätigende Fenster. So können die Gebäudenutzer das Raumklima bei Bedarf spontan auch eigenständig regeln.

Die Planungen für das Lüftungskonzept begannen bereits in einer frühen Projektphase und wurden von WindowMaster laut eigenen Angaben umfassend betreut. Auf Basis der Entwürfe wurde das Gebäude in etwa 30 Lüftungszonen unterteilt und mit rund 120 Oberlichtfenstern ausgestattet. Diese werden mit dem Kettenantrieb WMX 814 von WindowMaster elektromotorisch geöffnet und geschlossen. Das Besondere dabei: Der kompakte und leistungsstarke Fensterantrieb zählt zu den kleinsten seiner Art. In Luckenwalde entschied man sich für eine auf dem Fensterrahmen aufgesetzte Montage. Diese unauffällige Installation bewahrt die hohe Ästhetik der Holzfassade. Zusätzlich sorgt die eloxierte, silberfarbene Oberfläche des Antriebgehäuses auch im Inneren des Gebäudes für ein attraktives Erscheinungsbild. Die Antriebe verfügen zudem über die so genannte MotorLink-Technologie. Sie sorgt dafür, dass die Antriebe flüsterleise arbeiten und die Kinder während ihres Aufenthaltes im Hort nicht durch unerwünschte Nebengeräusche gestört werden. Auch ein besonderes Maß an Sicherheit für die Kinder wird gewährleistet: Während des Schließvorgangs erkennen die Fensterantriebe, wenn der Betrieb durch ein Objekt blockiert wird. Dann kehren sie die Stellrichtung um, um das Objekt wieder freizugeben.

Die Antriebe im gesamten Hortgebäude wurden intelligent in das digitale Steuerungssystem NV Advance eingebettet. Es sorgt für den reibungslosen und fein abgestimmten Betrieb der Fensteröffnungen.