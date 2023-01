Kooperation festgezurrt

Foto: Jetschke Hydraulik

Mit den Hydraulik-Spezialisten von Jetschke Hydraulik integriert Granit Parts ein Angebot an Hydraulik-Reparaturen in sein Service-Angebot. Der Ersatzteilgroßhändler setzt im Bereich Instandsetzung von Hydraulik-Systemen bereits seit 2022 auf das Fachwissen sowie die Technik der Werkstatt von Jetschke. Als ehemalige Tochtergesellschaft der Linde Hydraulics verfügen die Experten von Jetschke Hydraulik über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung und Wartung von Hydraulik-Systemen.

Teil des Leistungsangebots sind darüber hinaus Hydraulik- wie auch Getriebeprüfungen mittels moderner Prüfstände. Die mit einem umfangreichen Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattete Werkstatt in Hamburg ermöglicht Granit eine Erweiterung seiner Serviceleistungen innerhalb des Granit-Service-Centers.