Georgsmarienhütte (ABZ). – Durch die Übernahme Diamanttechnik Deckers von Wiemann Diamanttechnik, ist der Vertrieb des Kanalbohrgeräts DD300 neu geregelt. Nach nunmehr neun Jahren am Markt und mehreren hundert verkauften Geräten, kann das DD300 seine Marktstellung weiter ausbauen und der einstige Gründer Norbert Deckers in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Das Kanalbohrgerät DD300. Foto: Wiemann Diamanttechnik

Die unterschiedlichsten Aspekte begeistern nach Unternehmensangaben die Anwender nach wie vor. Nicht nur die elektrische Antriebstechnik, die das DD300 vergleichbar kostengünstiger und rentabler als benzingestützte Antriebe mache, sei dafür verantwortlich. Das niedrige Gewicht, der geringe Lärmpegel und das einfache Einrüsten der Baustelle ohne Abgasführung und Nachtanken, stehen mit auf der Pro-Seite. Die Varianten-Vielseitigkeit des DD300 ist dabei nicht außer Acht zu lassen.

Neben der leichten Ein-Personen-Bedienung und dem flotten Umbau zum Kernbaustativ, können die Einsatzgebiete des Kanalbohrgerätes auf unterschiedlichste Art und Weise variieren, teilt das Unternehmen mit.

Die Herstellung des DD300 hat Mario Wiemann mit in die Hand genommen. "Nicht nur in Hinblick auf die Unternehmensübernahme im letzten Jahr können wir von einer mehr als gelungen Symbiose sprechen", erläutert der Fachmann und Geschäftsführer.

Denn auch bei der Optimierung des Kanalbohrgerätes DD300 in Kombination mit einem Akku-System, ist eine erfolgreiche Verbindung möglich. "Jeder der das DD300 einmal getestet hat, ist begeistert. Und jeder Mitarbeiter wird es seinem Chef danken." Denn neben den bereits oben genannten Punkten, sind der hohe Sicherheitsaspekt und die Emissionsfreiheit mehr als nur ein gutes Gefühl.

Wiemann Diamanttechnik beliefert nach eigenen Angaben mit hochwertigen Diamantwerkzeugen und moderner Antriebstechnik die gesamte Baubranche. Die Grundsteine des Unternehmens wurden 1982 von Norbert Deckers gelegt, daher könne man auf eine langjährige Firmengeschichte zurückblicken. Deckers hat sich intensiv mit dem Thema Diamanttechnik befasst und sich in der Branche etabliert. Diamant Technik Deckers belieferte so über Jahrzehnte zahlreiche Kunden aus dem Baugewerbe – teilweise schon in 3. Generation. Zum 1. Januar 2022 hat Mario Wiemann die Firma übernommen. Somit wurde aus Diamant Technik Deckers die Wiemann Diamanttechnik.