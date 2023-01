Paris/Aachen (ABZ). – Einen wichtigen Meilenstein hat Saint-Gobain Glass nach eigenen Angaben auf seinem Weg zur CO2-Reduktion erreicht: Das Unternehmen unterzeichnete jetzt einen Vertrag mit Ragn-Sells, einem Spezialisten für nachhaltiges Wertstoffmanagement. Saint-Gobain Glass will damit seinen Anteil an qualitativ hochwertigen Scherben erhöhen, der für die Produktion von CO2-reduziertem Glas eingesetzt wird.

Scherben zu Flachglas: Durch die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit Ragn-Sells sichert sich Saint-Gobain nach eigenen Angaben die regelmäßige Zufuhr qualitativ hochwertiger Scherben für die Produktion. Foto.: Saint-Gobain Glass

Ziel ist es bis 2040 einen Scherbenanteil von 40 % bei der Produktion zu erreichen. Kampagnen wie die von CO2-reduziertem Glas namens ORAÉ, die sogar bis zu 70 % auf Scherben basieren, sind ein klarer Schritt in diese Richtung. Das unterstreicht die Bedeutung einer solchen Partnerschaft, da Saint-Gobain Glass nach eigener Aussage gemeinsam mit Akteuren wie Ragn-Sells den Markt in Richtung Dekarbonisierung der Glasindustrie führen wird. Durch den Kooperationsvertrag nehme das aktive Scherben-Recycling und damit die Produktion von CO2-reduziertem Glas an Fahrt auf. Die ersten Projekte mit recyceltem Fassadenglas sind schon akquiriert und werden von Saint-Gobain Glass beliefert.



Das skandinavische Recyclingunternehmen Ragn-Sells wird zunächst vor allem in Schweden und Norwegen rückgebaute Glas-Fassaden und dort überwiegend Fenster von Abbruch- und Sanierungs-Projekten in eigenen Anlagen aufbereiten. Danach fließen die Scherben in die Produktion von Saint-Gobain Glass. Ziel ist immer eine optimierte Logistik, also die Beladung von Transportfahrzeugen in beide Richtungen.

Das größte Glasrecyclingprojekt von Saint-Gobain wurde bereits erfolgreich umgesetzt: Im früheren SAS-Headquarter "Gate: 01 Frösundavik" wurden die einzelnen Verglasungen demontiert, aufbereitet und erfolgreich 50 t Glas rezykliert.

Ragn-Sells sichere durch den fachgerechten Ausbau, die sortenreine Trennung und die anschließende Aufbereitung die hohe Qualität der Scherben, die für die Glasproduktion benötigt wird. Die erste Aufbereitungsanlage bei Ragn-Sells ist in der Nähe von Stockholm in Betrieb. Kooperationen dieser Art sollen auch in Deutschland ausgebaut werden, um beispielsweise ein Recycling in Sanierungsfällen anbieten zu können. Durch den Partner "Polygon Recycling" ist es mittlerweile möglich, eine kostenneutrale Rücknahme von PVC- und Aluminium-Fenstern für Bauherren anzubieten

"Hochwertige Scherben sind ein Schlüssel bei der Produktion CO2-reduzierter Gläser", sagte Dr. Stephan Kranz, Geschäftsführer Saint-Gobain Glass Deutschland bei der Vertragsunterzeichnung: "Die Partnerschaft zwischen Saint-Gobain und Ragn-Sells ist ein weiterer wichtiger Baustein auf unserer Carbon-Roadmap zur CO2-Neutralität!"

Die Ragn-Sells Gruppe erfasst und recycelt jährlich 1,5 Millionen Tonnen Abfälle, die sowohl zur Material- als auch zur Energiegewinnung genutzt werden. Fachgerecht aufbereitete Scherben werden künftig bei Saint-Gobain Glass Flachglas Torgau verarbeitet. Das dort hergestellte CO2-reduzierte Glas ORAÉ wird hauptsächlich für den Fassadenmarkt erhältlich sein und maßgeblichen Beitrag leisten beim Bau von CO2-reduzierten Gebäudehüllen und damit erheblich zur Ressourcenschonung beitragen. Aktuell wird eine EPD erstellt, die einen geprüften Datensatz für die Planung von nachhaltigen Gebäuden zur Verfügung stellt.