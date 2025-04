Renningen-Malmsheim (ABZ). – Neuer Name, neuer Look, neue Inhalte – K2 Systems hat das bisherige "Resource Center" auf der Firmen-Webseite umbenannt in "Wissen & Training" und bietet in der neuen Rubrik Fortbildungsformate für PV-Profis und Einsteiger sowie laut eigener Einschätzung eine lebendige Plattform zum Netzwerken.