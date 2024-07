Kostenlose Roadshow "Durchgängig digital"

MTS ist es mit den Partnern BRZ, Infrakit und isl-kocher nach eigenen Angaben gelungen, den Datenfluss von der Planung über Kalkulation und Bauausführung bis hin zur Abrechnung durchgängig digital abzubilden.

Welche Vorteile diese Lösung für den Baustellen-Alltag bringt und wie sie sich umsetzen lässt, können Interessierte jetzt bei einer halbtägigen Roadshow-Veranstaltung erfahren. Die Veranstaltungen finden am 17. Juli in Mannheim, am 5. September in Hamm und am 23. Oktober in Stockdorf bei München statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos unter www.mts-online.de.