Illertissen (ABZ). – Das Unternehmen Kränzle wird am Stand A1.227 vertreten sein und die bauma nutzen, um eine Vielzahl von Hochdruck- und Reinigungsgeräte präsentieren. Unter dem ausgestellten Portfolio an innovativen Reinigungsgeräten sollen sich in diesem Jahr besondere Highlights befinden, die einen Besuch lohnenswert machen.